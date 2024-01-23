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Нобоа покинет «Сочи» и перейдёт в клуб из чемпионата Эквадора

вчера, 22:05

Полузащитник Кристиан Нобоа покинет «Сочи» в январе.

По данным источника, футболист, чей контракт истекает летом этого года, перейдёт в «Эмелек» из Эквадора.

Пока точно не ясно, как именно это произойдет: через символический трансфер, аренду или разрыв договора. Однако принципиальное соглашение с руководством «Сочи» уже достигнуто.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 15:28
На его месте остался бы,в Эквадоре на данный момент происходит симбиоз гражданской в*йны и бандитского беспредела.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:29
- Любая командировка заканчивается возвращением домой. Всё логично. Нобоа показал себя в России и как качественный игрок, и как хороший товарищ, и как добропорядочный гражданин. Спасибо за игру! Будем помнить твои голы! Удачи на родине!
112910415
112910415
сегодня в 05:59
добрую память о себе оставляет ...
отличный профессионал и человек !
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Хорошо поиграл в России, но возраст подходит к своему рубежу и играть на высоком уровне уже вряд ли получится. Спасибо и удачи на Родине.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:23
Все закончилось российское турне.
Интерес
Интерес
вчера в 23:56
Всё когда-то кончается.Спасибо за игру в России.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:19
Согласен!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
drug01
drug01
вчера в 22:59
Ушёл в свою стихию. Удачной игры...
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:42
...вот, по чесноку, где бы он не играл, везде оставлял о себе только
хорошие воспоминания! Это типа нашего Семака универсал по
отношении к игре и к клубам,в которых играл и спасибо за футбол
Кристиан..!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:24
Всё таки решил вернуться домой. Ну и правильно. Хорошее впечатление оставляешь о себе в РПЛ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:11
Это было предсказуемо... Поближе к корням...
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