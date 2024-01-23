Нобоа покинет «Сочи» и перейдёт в клуб из чемпионата Эквадора

Полузащитник Кристиан Нобоа покинет «Сочи» в январе.
По данным источника, футболист, чей контракт истекает летом этого года, перейдёт в «Эмелек» из Эквадора.
Пока точно не ясно, как именно это произойдет: через символический трансфер, аренду или разрыв договора. Однако принципиальное соглашение с руководством «Сочи» уже достигнуто.
отличный профессионал и человек !
отличный профессионал и человек !
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
хорошие воспоминания! Это типа нашего Семака универсал по
отношении к игре и к клубам,в которых играл и спасибо за футбол
Кристиан..!!!
хорошие воспоминания! Это типа нашего Семака универсал по
отношении к игре и к клубам,в которых играл и спасибо за футбол
Кристиан..!!!