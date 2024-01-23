Нобоа покинет «Сочи» и перейдёт в клуб из чемпионата Эквадора

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вчера, 22:05

Полузащитник покинет «Сочи» в январе.

По данным источника, футболист, чей контракт истекает летом этого года, перейдёт в «Эмелек» из Эквадора.

Пока точно не ясно, как именно это произойдет: через символический трансфер, аренду или разрыв договора. Однако принципиальное соглашение с руководством «Сочи» уже достигнуто.