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Стало известно, какую сумму «Спартак» заплатит за нападающего «Твенте»

вчера, 20:50

Нападающий «Твенте» Манфред Угалде близок к переходу в «Спартак».

По данным источника, московский клуб хочет снизить цену за трансфер игрока за счёт бонусов, которые будут выплачены после достижения футболистов определённых целей.

Сумма перехода Угалде в «Спартак» может составить от 10 до 12 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
нужен такой человек !
f9k98qvp2z7w
f9k98qvp2z7w
сегодня в 04:37
Не иначе как второго Промеса берут.
lotsman
lotsman
вчера в 22:20
Молодой, это хорошо. Может ещё прибавить в мастерстве. Возможно, что хорошее приобретение. Но время покажет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:19
Согласен, одного Соболева мало... Он неуравновешен.
Милешин...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:55
Потому что Саня завязал с футболом, увы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
Почему у Соболя мало шансов...??? Этот паренек не высокого роста 173 , но шустрый...а связка с Саней будет самое То
Интерес
Интерес
вчера в 21:50
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:47
    У Соболева мало шансов
    Валерыч
    Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Привет, Олег!
    Ну, тогда, жаль будет, если сделка сорвётся.
    Вообще, по идее нужно в обойме разных нападающих иметь,
    и высокорослых, таранного типа, и невысоких, лёгких и шустрых
    под разные тактические варианты.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Привет Валерыч!
    Малый зачётный, но не отдадут.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 21:07
    Не многовато ли? Его стоимость по трасфемаркту в 2 раза меньше.
    И ещё: несколько смущают его физические данные: рост 173, вес 68.
    Ну, да, бывают конечно, шустрые, быстрые, техничные форварды маленького роста.
    Но как бы не прогадать в очередной раз. Хотелось бы надеяться, что селекционная служба "Спартака" достаточно хорошо изучила возможности этого игрока.
    Гость
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