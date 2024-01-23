Стало известно, какую сумму «Спартак» заплатит за нападающего «Твенте»

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вчера, 20:50

Нападающий «Твенте» близок к переходу в «Спартак».

По данным источника, московский клуб хочет снизить цену за трансфер игрока за счёт бонусов, которые будут выплачены после достижения футболистов определённых целей.

Сумма перехода Угалде в «Спартак» может составить от 10 до 12 млн евро.