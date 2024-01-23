Стало известно, какую сумму «Спартак» заплатит за нападающего «Твенте»

Нападающий «Твенте» Манфред Угалде близок к переходу в «Спартак».
По данным источника, московский клуб хочет снизить цену за трансфер игрока за счёт бонусов, которые будут выплачены после достижения футболистов определённых целей.
Сумма перехода Угалде в «Спартак» может составить от 10 до 12 млн евро.
И ещё: несколько смущают его физические данные: рост 173, вес 68.
Ну, да, бывают конечно, шустрые, быстрые, техничные форварды маленького роста.
Но как бы не прогадать в очередной раз. Хотелось бы надеяться, что селекционная служба "Спартака" достаточно хорошо изучила возможности этого игрока.
И ещё: несколько смущают его физические данные: рост 173, вес 68.
Ну, да, бывают конечно, шустрые, быстрые, техничные форварды маленького роста.
Но как бы не прогадать в очередной раз. Хотелось бы надеяться, что селекционная служба "Спартака" достаточно хорошо изучила возможности этого игрока.
Ну, тогда, жаль будет, если сделка сорвётся.
Вообще, по идее нужно в обойме разных нападающих иметь,
и высокорослых, таранного типа, и невысоких, лёгких и шустрых
под разные тактические варианты.
Ну, тогда, жаль будет, если сделка сорвётся.
Вообще, по идее нужно в обойме разных нападающих иметь,
и высокорослых, таранного типа, и невысоких, лёгких и шустрых
под разные тактические варианты.