«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс» в товарищеском матче

«Зенит» обыграл корейский клуб «Чонбук Моторс» (5:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Голами в составе питерского клуба отметились Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.
«Зенит» обыграл корейский клуб «Чонбук Моторс» (5:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Голами в составе питерского клуба отметились Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.
Один надеюсь Зенит сподобится!)
Один надеюсь Зенит сподобится!)
Спартак Москва....
Спартак Москва....
Зенит - «Чонбук Моторс» 5:1
Зенит - Спартак Москва ???
Зенит - «Чонбук Моторс» 5:1
Зенит - Спартак Москва ???