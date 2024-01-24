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«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс» в товарищеском матче

вчера, 19:21

«Зенит» обыграл корейский клуб «Чонбук Моторс» (5:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Голами в составе питерского клуба отметились Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс» в товарищеском матче

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
2:10
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:22
1:5!

Один надеюсь Зенит сподобится!)
lotsman
lotsman
вчера в 21:19
Сборы проходят плодотворно. Отрабатывают удары по воротам с разных положений и в различных ситуациях.
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1
вчера в 21:03
В Питере-пять...
neepf6hk2pjr
neepf6hk2pjr
вчера в 20:47
Хорошо что почувствовали свою игру. Поздравляю с победой!
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:36
Для Hyundai это обычное дело)...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:23
"Чонбук Зениту будет"...
Спартак Москва....
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:49
Зенит-С разгромной победой. Будем надеятся, что в ЧР, наш Зеня, будет нас так-же радовать. Удачи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:45
Зенит - Динамо Самарканд 5:1
Зенит - «Чонбук Моторс» 5:1
Зенит - Спартак Москва ???
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Видимо у Чонбука мотор забарахлил.
nubom
nubom
вчера в 19:27
А в РПЛ заменять 11 игроков - слабо?...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:25
Повезло Реалу, МС, Баварии и т.д., что Зенит не допускают к ЛЧ. Так бы громил их - вон что с сам Чонбук Моторс сделал, просто унизил такой гранд!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:22
Хорошая разминка и хороший результат.
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