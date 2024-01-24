Сборная Японии сыграет в плей-офф Кубка Азии

1706103219

вчера, 16:33

Сборная Японии переиграла команду Индонезии в 3-м туре группового этапа Кубка Азии (3:1).

У хозяев поля дубль оформил Аясэ Уэда, который забил на 6-й (с пенальти) и 52-й минуте. Автогол Джастина Хабнера увеличил преимущество коллектива. У гостей мяч на 90+1-й отправил в сетку ворот Санди Уолш.

Япония заняла 2-е место в группе D (6 очков) и вышла в плей-офф турнира. Индонезия расположилась с 3 баллами на 3-й строчке, эта команда может отобраться в следующую стадию соревнования как одна из лучших сборных из числа занявших 3-ю позицию в группе.