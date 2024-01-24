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Сборная Японии сыграет в плей-офф Кубка Азии

вчера, 16:33
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония3 : 1Логотип футбольный клуб ИндонезияИндонезияМатч завершен

Сборная Японии переиграла команду Индонезии в 3-м туре группового этапа Кубка Азии (3:1).

У хозяев поля дубль оформил Аясэ Уэда, который забил на 6-й (с пенальти) и 52-й минуте. Автогол Джастина Хабнера увеличил преимущество коллектива. У гостей мяч на 90+1-й отправил в сетку ворот Санди Уолш.

Япония заняла 2-е место в группе D (6 очков) и вышла в плей-офф турнира. Индонезия расположилась с 3 баллами на 3-й строчке, эта команда может отобраться в следующую стадию соревнования как одна из лучших сборных из числа занявших 3-ю позицию в группе.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:13
Что Япошки выйдут из такой группы, даже не сомневался!
rjnxvdx8bcxt
rjnxvdx8bcxt
вчера в 19:11
Идут по ступам Аргентины: сначала проиграть, потом победить. Япония - чемпион будущий.
112910415
112910415
вчера в 18:37
с чем их и поздравляем
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:30
Самураи могут запросто проиграть сами себе... их иногда просто клинит на поле, тем более что соперники будут сложнее чем были.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:57
Ожидаемый выход в плей-офф, сборная Японии уже давно одна из сильнейших сборных Азии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:52
Япония довольно предсказуемо прошла в плей-офф, посмотрим как будет складываться её судьба в матчах на вылет.
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