«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка Лиги

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сегодня, 00:51

«Челси» обыграл «Мидлсбро» (6:1, 6:2 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.

На 15-й минуте автоголом отметился полузащитник «Мидлсбро» Джонатан Хаусон. На 29-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество хозяев поля. На 36-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Коул Палмер забил четвёртый гол. На 77-й минуте Палмер оформил дубль. На 81-й минуте Нони Мадуеке отправил шестой гол в ворота гостей. На 88-й минуте полузащитник Морган Роджерс «Мидлсбро» забил гол престижа.

В финале Кубка Английской Лиги «Челси» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «красных» со счётом 2:1.