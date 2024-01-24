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«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 00:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)6 : 1Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброМатч завершен

«Челси» обыграл «Мидлсбро» (6:1, 6:2 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.

На 15-й минуте автоголом отметился полузащитник «Мидлсбро» Джонатан Хаусон. На 29-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество хозяев поля. На 36-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Коул Палмер забил четвёртый гол. На 77-й минуте Палмер оформил дубль. На 81-й минуте Нони Мадуеке отправил шестой гол в ворота гостей. На 88-й минуте полузащитник Морган Роджерс «Мидлсбро» забил гол престижа.

В финале Кубка Английской Лиги «Челси» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «красных» со счётом 2:1.

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:43
Укатали. Буду поддерживать синих в финале)
Romeo 777
Romeo 777 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:57
Челси как раз таки очень даже «веселый» в этом сезоне, с ТОПами уверенные игры, а с аутсайдерами дарят победы соперникам.
Да и в первой игре сезона, смотрелись лучше Ливерпуля на Бридже.
Как по мне, финал будет интересный. У Ливерпуля другие задачи конечно, но финал есть финал, хоть и кубок такой себе.
Grizly88
Grizly88 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 09:42
Опять будет ничья и все решится в серии пенальти
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:39
Похоже снова ждет финал Челси-Ливерпуль
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:37
Придется смотреть на этот унылый Челси в финале
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:34
Челси с победой,хороший результат показали.Молодцы!
112910415
112910415
сегодня в 05:43
тут Челси на кураже !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:16
Челси просто растоптал их.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:23
Поскорее бы избавиться от этого кубка лиги. Ливерпулю можно было бы и слить этот турнир, да фанаты не простят, если чемпионат не удержат. Придётся выигрывать малой кровью
azkan
azkan
сегодня в 01:09
Особо хочу отметить игру Стерлинга. Прекрасный матч провел, Почти во всех голах поучаствовал. Браво!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:06
Что и следовало ожидать... Разозлили столичных...
azkan
azkan
сегодня в 01:04
С разгромной победой Челси!
Не ожидал, что будет такой разгром. А все из-за прекрасной реализации.
Молодцы!
А гол престижа тоже был красив. За счет индивидуальной игре Роджерса. И попустительстве Дисаси. Кстати который отлично сыграл в свою очередь.
Победа конечно над командой из чемпионшипа, но у них и мотивация с той лиги)))
Не сдавались до конца.
У синих все сыграли хорошо, кроме Мудрика. Ждем финала Челси-Ливерпуль!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:04
Да уж . Молодцы ребятушки Челси !
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