«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка Лиги

«Челси» обыграл «Мидлсбро» (6:1, 6:2 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.
На 15-й минуте автоголом отметился полузащитник «Мидлсбро» Джонатан Хаусон. На 29-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество хозяев поля. На 36-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Коул Палмер забил четвёртый гол. На 77-й минуте Палмер оформил дубль. На 81-й минуте Нони Мадуеке отправил шестой гол в ворота гостей. На 88-й минуте полузащитник Морган Роджерс «Мидлсбро» забил гол престижа.
В финале Кубка Английской Лиги «Челси» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «красных» со счётом 2:1.
Не ожидал, что будет такой разгром. А все из-за прекрасной реализации.
Молодцы!
А гол престижа тоже был красив. За счет индивидуальной игре Роджерса. И попустительстве Дисаси. Кстати который отлично сыграл в свою очередь.
Победа конечно над командой из чемпионшипа, но у них и мотивация с той лиги)))
Не сдавались до конца.
У синих все сыграли хорошо, кроме Мудрика. Ждем финала Челси-Ливерпуль!
Не ожидал, что будет такой разгром. А все из-за прекрасной реализации.
Молодцы!
А гол престижа тоже был красив. За счет индивидуальной игре Роджерса. И попустительстве Дисаси. Кстати который отлично сыграл в свою очередь.
Победа конечно над командой из чемпионшипа, но у них и мотивация с той лиги)))
Не сдавались до конца.
У синих все сыграли хорошо, кроме Мудрика. Ждем финала Челси-Ливерпуль!