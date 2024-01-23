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«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче

вчера, 19:35

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы (2:1) в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Голами в составе московского клуба отметились Луис Чавес и Александр Чупаев. За «Слован» забил Джаба Канкава, который известен по игре в «Алании» и украинских клубах.

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
хорошее начало
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Год 2024 открыт и соперник, хоть и не особо статусный, но все таки достаточно крепкий. Хорошее начало.
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Вот и Динамо отметился победой в первом матче этого года. С хорошим началом!
drug01
drug01
вчера в 20:05
Начало положено так играть дальше
баск
баск
вчера в 19:46
Насчёт словаков не скажу, а вот Динамо- под мощными нагрузками.
Как вообще ноги передвигают, непонятно.
Тренировки у Лички тяжеленные, все стонут, Бальбуэна называет себя "Усталсиньо"- с юмором мужик)

Кое-кто до этого матча и не "дожил", а послезавтра опять играть.
Соперник полегче будет, так что увидим всех, кто ещё может пребывать
в вертикальном положении.)
Потом домой немного отдохнуть, первый зимний сбор завершится..
6cxxwjceb9s7
6cxxwjceb9s7
вчера в 19:40
Это хорошо начинать с победы, пусть даже товарняк.
Гость
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