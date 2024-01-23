«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче

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вчера, 19:35

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы (2:1) в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Голами в составе московского клуба отметились Луис Чавес и Александр Чупаев. За «Слован» забил Джаба Канкава, который известен по игре в «Алании» и украинских клубах.