«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы в товарищеском матче

«Динамо» обыграло «Слован» из Братиславы (2:1) в товарищеском матче на сборах в Катаре.
Голами в составе московского клуба отметились Луис Чавес и Александр Чупаев. За «Слован» забил Джаба Канкава, который известен по игре в «Алании» и украинских клубах.
Как вообще ноги передвигают, непонятно.
Тренировки у Лички тяжеленные, все стонут, Бальбуэна называет себя "Усталсиньо"- с юмором мужик)
Кое-кто до этого матча и не "дожил", а послезавтра опять играть.
Соперник полегче будет, так что увидим всех, кто ещё может пребывать
в вертикальном положении.)
Потом домой немного отдохнуть, первый зимний сбор завершится..
Как вообще ноги передвигают, непонятно.
Тренировки у Лички тяжеленные, все стонут, Бальбуэна называет себя "Усталсиньо"- с юмором мужик)
Кое-кто до этого матча и не "дожил", а послезавтра опять играть.
Соперник полегче будет, так что увидим всех, кто ещё может пребывать
в вертикальном положении.)
Потом домой немного отдохнуть, первый зимний сбор завершится..