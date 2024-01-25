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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 00:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1, 2:3 по сумме двух встреч) в матче полуфинала Кубка Английской Лиги.

Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 77-й минуте защитник «Фулхэма» Исса Диоп сравнял счёт.

В финале Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» сыграет против «Челси». Матч состоится 25 февраля на «Уэмбли».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
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98243jq4p5a7
сегодня в 08:42
Ливерпуль потратил ровно столько сил, сколько нужно было, что бы пройти дальше. Ничья их устраивала.
112910415
112910415
сегодня в 05:56
Ливерпуль действует по плану
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 01:20
«Ливерпуль» не особо старался одержать победу во второй раз, потому что выиграл дома в первой игре. Еще и потому, что через несколько дней у них игра с «Норвичем» в Кубке Англии, а после этого две тяжелые игры подряд с «Челси» и «Арсеналом». Салах получил травму в неподходящее время и необходим как никогда. Хотя я верю в Диаса и Жоту. Дарвин еще не особо блистал и не часто забивал, поэтому было бы чудом, если бы он перезарядился в этих двух матчах Премьер-лиги и забил обеим командам.

В финале Кубка Лиги сыграют с Челси, который не дал шансов Мидлсбро. В этом сезоне игроки Челси иногда ввязываются в перестрелку, и стоит этого ожидать в матче с Ливерпулем. Защита Ливерпуля тоже не блистает.

Эти матчи будут чередоваться с интервалом в три дня, и этот отрезок сезона будет тяжелым испытанием для лидера АПЛ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:03, ред.
важная победа по итогу, в эконом режиме
Ливерпуль в финале. молодцы!
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