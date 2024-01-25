«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка Лиги

«Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1, 2:3 по сумме двух встреч) в матче полуфинала Кубка Английской Лиги.
Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 77-й минуте защитник «Фулхэма» Исса Диоп сравнял счёт.
В финале Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» сыграет против «Челси». Матч состоится 25 февраля на «Уэмбли».
В финале Кубка Лиги сыграют с Челси, который не дал шансов Мидлсбро. В этом сезоне игроки Челси иногда ввязываются в перестрелку, и стоит этого ожидать в матче с Ливерпулем. Защита Ливерпуля тоже не блистает.
Эти матчи будут чередоваться с интервалом в три дня, и этот отрезок сезона будет тяжелым испытанием для лидера АПЛ.
В финале Кубка Лиги сыграют с Челси, который не дал шансов Мидлсбро. В этом сезоне игроки Челси иногда ввязываются в перестрелку, и стоит этого ожидать в матче с Ливерпулем. Защита Ливерпуля тоже не блистает.
Эти матчи будут чередоваться с интервалом в три дня, и этот отрезок сезона будет тяжелым испытанием для лидера АПЛ.
Ливерпуль в финале. молодцы!
Ливерпуль в финале. молодцы!