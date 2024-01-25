«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка Лиги

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сегодня, 00:56

«Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1, 2:3 по сумме двух встреч) в матче полуфинала Кубка Английской Лиги.

Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 77-й минуте защитник «Фулхэма» Исса Диоп сравнял счёт.

В финале Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» сыграет против «Челси». Матч состоится 25 февраля на «Уэмбли».