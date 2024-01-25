«Бавария» одержала победу над «Унионом»

«Бавария» обыграла «Унион» (1:0) в матче 13-го тура Бундеслиги.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру.
«Бавария» идёт на 2-м месте 44 очка, «Унион» занимает 15-е место (14 очков).
«Бавария» обыграла «Унион» (1:0) в матче 13-го тура Бундеслиги.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру.
«Бавария» идёт на 2-м месте 44 очка, «Унион» занимает 15-е место (14 очков).
Лацио!!! Сделай красиво!!!
Лацио!!! Сделай красиво!!!
плохой футбол
плохой футбол