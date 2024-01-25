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«Бавария» одержала победу над «Унионом»

сегодня, 00:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Бавария» обыграла «Унион» (1:0) в матче 13-го тура Бундеслиги.

Единственный гол в игре на 46-й минуте забил защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру.

«Бавария» идёт на 2-м месте 44 очка, «Унион» занимает 15-е место (14 очков).

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Стадион «Альянц Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:58
Последние матчи просто жуть,то проигрыш,то еле выиграли.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:36
Плохо смотрится Бавария. С текущим уровнем игры нельзя быть в претендентах на ЛЧ 1-й волны наравне с Сити и Реалом. В общем, не вижу прогресса в сравнении с прошлым сезоном, а ведь это было ключевое требование к Тухелю.
salleeh
salleeh
сегодня в 08:48
То что Сане «ФСЁ», я твержу уже с момента его появления в Баварии. Гвардиола нормальных игроков не отпускает, а то что Сане не подходит для топ, он понял быстрее, чем вся Германия вместе взятая. Ну столько брака в его игре, это тяжело смотреть. Я ещё не понимаю наших комментаторов, которые постоянно хвалят Сане, Киммиха и Мюллера с Горецкой. Ни одного нормального паса, ни одного удара в створ, мяч катают до тех пор, пока Сане или Киммих его не потеряют совершенно нелепым образом. Мне интересно, основа сборной Германии Баварские игроки, они сразу сольются на ЧЕ-2024 или их судьи дотащат до плей-офф?🤔
Лацио!!! Сделай красиво!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:01
Баварию не узнать ...
плохой футбол
tqwafqn6b49u
tqwafqn6b49u
сегодня в 05:34
Немецкая машина совсем ломается, непривычно видеть такую Баварию
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 05:28
В общем, удачи Байеру в борьбе за салатницу!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:11
Добавлю - с большим трудом...
6735mpnsszbq
6735mpnsszbq
сегодня в 05:09
Очень натужно победили мюнхенцы
Capral
Capral
сегодня в 00:35
Чем такая победа как сегодня- лучше достойное поражение. Единственное, что добавляет оптимизма, это то, что, возможно, эти три очка помогут команде зацепиться за второе место, в итоге... Больше комментировать нечего. В причинах безобразной игры копаться не буду, нет желания. Однако, на лицах руководителей клуба- всё было написано.
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