«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

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вчера, 23:33

«Мальорка» обыграла «Жирону» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Мальорки» Кайл Ларин. На 28-й минуте Абдон Пратс удвоил преимущество хозяев поля. На 35-й минуте Пратс оформил дубль, реализовав пенальти.

На 68-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо получил красную карточку, а спустя минуту нападающий «Жироны» Кристиан Стуани реализовал пенальти. На 90+6-й минуте полузащитник «Жироны» Савио сократил отставание до минимума, однако свести матч в дополнительные таймы гости не смогли.