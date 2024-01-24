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«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

вчера, 23:33
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)3 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Мальорка» обыграла «Жирону» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

На 21-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Мальорки» Кайл Ларин. На 28-й минуте Абдон Пратс удвоил преимущество хозяев поля. На 35-й минуте Пратс оформил дубль, реализовав пенальти.

На 68-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо получил красную карточку, а спустя минуту нападающий «Жироны» Кристиан Стуани реализовал пенальти. На 90+6-й минуте полузащитник «Жироны» Савио сократил отставание до минимума, однако свести матч в дополнительные таймы гости не смогли.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:59
И на Жирону бывает Мальорка.
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:57
Вот именно, с задором и не более того...
амурец
амурец
сегодня в 06:49
похоже сказка то заканчивается, жаль, Жирона симпатичная команда с задором
e8k3v9zynf55
e8k3v9zynf55
сегодня в 06:42
Весьма сенсационный результат. В чемпионате Жирона смотрится очень мощно.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
сказка бесконечной не бывает
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:22
Спасибо, учту.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
За "Жиронку" - искажение название клуба.

Отредактировали комментарий и убрали из не топа, впредь просьба постараться избегать искажений названий клубов.
Capral
Capral
сегодня в 00:07, ред.
Скажите пожалуйста, почему, мой пост об игре Мальорка-Жирона сделали недоступным для комментария? Что в нем криминального или оскорбительного?

Спасибо.
Capral
Capral
вчера в 23:43, ред.
Посмотрел только 1-й тайм, потом переключил на Баварию. Ну а если по 1-му тайму, то всё как я и говорил раньше: если против дворовой Жироны играть грамотно и внимательно, то ничего эта команда не может. Вот Симеоне, купился на дворовую беготню Жироны, втянулся в перестрелку, не сыграл в свой футбол- и проиграл.

Ну а судя по комментариям по 2-му тайму, хозяев просто засудили, а гости, как и положено симулянтам дешевым- падали на ровном месте. Еще раз говорю- временное лидерство Жироны, ни что иное- как отвратительная игра Барсы и Атлетико. Ну а этот матч, еще раз доказал, что Жирона играет- в очень простецкий футбол, легко читаемый и несолидный...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:39
Посмотрел второй тайм, Добвик Рукаку напомнил по манере игры, тоже часто принимает мяч в штрафной спиной к воротам и отыгрывает назад)
Гость
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