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Президент «Наполи» исключил назначение Моуриньо главным тренером

вчера, 19:38

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, может ли клуб возглавить Жозе Моуриньо.

Моуриньо не имеет ничего общего с «Наполи». Он отличный тренер, очень хороший, импульсивный, но я думаю, что его судьба быть за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:58
Ну да.
1. Наполи не хочет быть автобусом
2. Лаурентис не хочет тратиться на аппетиты Жозе
3. Моур пойдет туда где предложат больше всего. Вероятно не в Италию а туда где тепло и верблюды
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
Как раз, как два сапога. Моуриньо и Де Лаурентис.
матос
матос
вчера в 23:03
Моуриньо покидает Италию , но верняк без работы он не останется. Отдохнет до лета а там Мендеш трудоустроит его и верняк на приличный оклад как обычно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:40, ред.
Если отбросить детский лепет и взглянуть на ситуацию по взрослому..., то Лаурентис исключил не Моуриньо..., а свой же Наполи из списка клубов, способных время от времени ролять и показывать себя в Европе.

P.S. Что Бог не делает - всё к лучшему. У Моуриньо летом будут куда более интересные предложения, нежели разбитая итальянская команда, скатывающаяся в середину таблицы - в своё законное место. Можете скринить, друзья.

PP.SS. И да. Как бы Хави в 1/8 ЛЧ не чудил..., но я даже при всём этом ... всё же свыкаюсь с мыслью о том, что Барселона пройдёт Наполи.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:16
Неужели никому не нужен старик Жозэ???
a-league
a-league
вчера в 21:59
Когда у президента есть мозги, то других решений тут быть не может
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:54
Жозе без клуба не останется. На крайний случай есть запасной аэродром под названием СА.
xyqz4newve23
xyqz4newve23
вчера в 20:40
Думаю президент желает своему клубу только успехов,Маура он там не увидел
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:20
Вывод : Не договорились и поругались..
112910415
112910415
вчера в 20:06, ред.
это в истории с неким Килианом перспективы меняются каждую неделю ...
здесь-то сразу расставлены все точки над i !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:57, ред.
А что имел общего условный Руди Гарсиа ???
Или Анчелотти ??
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:49
Аурелио Де Лаурентис грубовато выразился в адрес Жозе!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:40
Моуриньо не имеет ничего общего с «Наполи», вот об этом и думал, прежде чем читал это.
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