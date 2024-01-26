Президент «Наполи» исключил назначение Моуриньо главным тренером

Президент «Наполи» рассказал о том, может ли клуб возглавить .

Моуриньо не имеет ничего общего с «Наполи». Он отличный тренер, очень хороший, импульсивный, но я думаю, что его судьба быть за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе.