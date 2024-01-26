Президент «Наполи» исключил назначение Моуриньо главным тренером

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, может ли клуб возглавить Жозе Моуриньо.
Моуриньо не имеет ничего общего с «Наполи». Он отличный тренер, очень хороший, импульсивный, но я думаю, что его судьба быть за пределами Италии. И уж точно не в Неаполе.
P.S. Что Бог не делает - всё к лучшему. У Моуриньо летом будут куда более интересные предложения, нежели разбитая итальянская команда, скатывающаяся в середину таблицы - в своё законное место. Можете скринить, друзья.
PP.SS. И да. Как бы Хави в 1/8 ЛЧ не чудил..., но я даже при всём этом ... всё же свыкаюсь с мыслью о том, что Барселона пройдёт Наполи.
P.S. Что Бог не делает - всё к лучшему. У Моуриньо летом будут куда более интересные предложения, нежели разбитая итальянская команда, скатывающаяся в середину таблицы - в своё законное место. Можете скринить, друзья.
PP.SS. И да. Как бы Хави в 1/8 ЛЧ не чудил..., но я даже при всём этом ... всё же свыкаюсь с мыслью о том, что Барселона пройдёт Наполи.