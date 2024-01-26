Матич продолжит карьеру в «Лионе»

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сегодня, 11:55

Полузащитник «Ренна» переходит в «Лион». Игрок выбрал «ткачей», несмотря на интерес со стороны «Бешикташа».

«Лион» заплатит за Матича около 3 миллионов евро. Ожидается, что сегодня серб подпишет контракт до июня 2026 года.

Матич перешёл в «Ренн» из «Ромы» летом 2023 года. В текущем сезоне 35-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей в Лиге 1 и Лиге Конференций, в которых отдал 3 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Лион» работает над трансфером нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.