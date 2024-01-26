Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать лидера «Бетиса»

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сегодня, 13:11

Клубы из Саудовской Аравии вернулись к кандидатуре полузащитника «Бетиса» . Речь идёт об «Аль-Насре», «Аль-Ахли», «Аль-Хиляле» и «Аль-Иттихаде». Сумма отступных по новому контракту испанца составляет 20 миллионов евро. Самому Иско саудовцы готовы предложить многомиллионный контракт. Сообщается, что «Бетис» не заинтересован в трансфере своего лидера.

Иско перешёл в «Бетис» летом 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 31-летний полузащитник во всех турнирах сыграл 27 матчей, забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 8 миллионов евро.