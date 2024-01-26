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Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать лидера «Бетиса»

сегодня, 13:11

Клубы из Саудовской Аравии вернулись к кандидатуре полузащитника «Бетиса» Иско. Речь идёт об «Аль-Насре», «Аль-Ахли», «Аль-Хиляле» и «Аль-Иттихаде». Сумма отступных по новому контракту испанца составляет 20 миллионов евро. Самому Иско саудовцы готовы предложить многомиллионный контракт. Сообщается, что «Бетис» не заинтересован в трансфере своего лидера.

Иско перешёл в «Бетис» летом 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 31-летний полузащитник во всех турнирах сыграл 27 матчей, забил 6 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 8 миллионов евро.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:29
отток кадров продолжается
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 13:20
Иско везде может играть, в том числе и в Саудовской Аравии.
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