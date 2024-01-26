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«РБ Лейпциг» заинтересован в игроке «Арсенала»

сегодня, 10:45

«РБ Лейпциг» следит за полузащитником «Арсенала» Эмилем Смит-Роу. Немцы хотят взять игрока в аренду. «Арсенал» ещё не дал своего ответа. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета не рассчитывал на Смит-Роу в первой части сезона, но верит, что он сможет помочь команде в дальнейшем.

23-летний полузащитник является воспитанником «Арсенала». Его контракт заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне Смит-Роу сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 25 миллионов евро.

Напомним, Смит-Роу уже был в аренде в «РБ Лейпциг» в сезоне 2018/2019.

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Все комментарии
jbnj9kch4gd2
jbnj9kch4gd2
сегодня в 10:52
Думаю что Арсенал не отдаст его в аренду.... хотя посмотрим...
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