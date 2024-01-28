Де Дзерби и Хаби Алонсо могут возглавить «Барселону» после ухода Хави

Хави объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
Различные СМИ называют возможными кандидатами на должность главного тренера каталонского клуба Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер».
Также сообщается, что они являются претендентами и на пост наставника «Ливерпуля», из которого летом уйдёт Юрген Клопп.
Мне очень жаль, что у Хави не получилось в Барселоне, сомнений нет, он любит этот клуб, легенда, как игрок! Искренне ему желал большой и успешной карьеры в Барсе, но, как тренер, оказался сыроват, в некоторых случаях очень упрям. В любом случае, как болельщик Барселоны, я желаю ему удачи, надеюсь он не сломается после ухода.
На счет Алонсо и Де Дзерби, ну тут схожая ситуация с Хави.. у обоих нету опыта работы в большом клубе, тем более в таком кризисном. Одно дело тренировать Брайтон, где от тебя не требуют никаких кубков, другое дело Барселона, где за один скучный матч тебя будут нещадно поливать. Очень высокое давление оказывается, не каждый справится, поэтому я в них не уверен.
Самый подходящий вариант, это конечно же Клопп, если конечно он согласится. Он взялся за Ливерпуль и вернул клубу статус топ. Взяли лч и апл, показывали зрелищный футбол. Да, были провальные сезоны, не без этого. Но все же положительные моменты зашкаливают, поэтому Барселона должна сделать все, что его заинтересовать. Ну и соответственно немного преобразить состав.
Мне очень жаль, что у Хави не получилось в Барселоне, сомнений нет, он любит этот клуб, легенда, как игрок! Искренне ему желал большой и успешной карьеры в Барсе, но, как тренер, оказался сыроват, в некоторых случаях очень упрям. В любом случае, как болельщик Барселоны, я желаю ему удачи, надеюсь он не сломается после ухода.
На счет Алонсо и Де Дзерби, ну тут схожая ситуация с Хави.. у обоих нету опыта работы в большом клубе, тем более в таком кризисном. Одно дело тренировать Брайтон, где от тебя не требуют никаких кубков, другое дело Барселона, где за один скучный матч тебя будут нещадно поливать. Очень высокое давление оказывается, не каждый справится, поэтому я в них не уверен.
Самый подходящий вариант, это конечно же Клопп, если конечно он согласится. Он взялся за Ливерпуль и вернул клубу статус топ. Взяли лч и апл, показывали зрелищный футбол. Да, были провальные сезоны, не без этого. Но все же положительные моменты зашкаливают, поэтому Барселона должна сделать все, что его заинтересовать. Ну и соответственно немного преобразить состав.