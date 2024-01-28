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Де Дзерби и Хаби Алонсо могут возглавить «Барселону» после ухода Хави

вчера, 10:03

Хави объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Различные СМИ называют возможными кандидатами на должность главного тренера каталонского клуба Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер».

Также сообщается, что они являются претендентами и на пост наставника «Ливерпуля», из которого летом уйдёт Юрген Клопп.

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27 января
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:00
Не знаю, что он давал. Но он был очень важным игроком Реала.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:07
Он Мадриду клятву давал, что не окажется в Барселоне?
112910415
112910415
вчера в 16:54
слишком всё сложно, и не в личности тренера уже дело
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:00
Хаби Алонсо в Барселоне? Надеюсь, что мы никогда этого не увидим.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:02
Вчера видел,что игороки Барсы виноваты а не Хави,не могут ориентироваться,на ровном месте теряют мяч итд итп,короче не топ игроки исключая Педри и голландца,эти игроки для команд типа Кадис,Альмерия.Ты прав,виноваты руководство Барсы и в первую очередь тупой мощенник Бартомеу,который опустил Барсу ниже плинтуса и ушел и Лапорта пустое место.Неужели нельзя продать Барсу шейху олигарху из Катара,как ПСЖ,тогда дела пошли бы вверх.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:16
Права была госпожа Салихова....
Де Дзерби знатный тренер....
А то поназвали Витория Руй знает кого...Ванолей-Каттаней-Абаскалей....

Надо..надо было прислушаться к Зареме...и сделать Роберто предложение от которого он не смог бы отказаться....
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:25, ред.
Думаю Хаби Алонсо вряд ли пойдет в Барсу по причине своего сливочного прошлого, хотя всё возможно. А Де Дзерби как по мне просто не потянет Барселону, а тем более в таком плачевном и кризисном состоянии. Тут нужен опытный тренер, который умеет работать с большими клубами, который умеет показывать результат вопреки, а не благодаря. И в данный момент больше всего под такие критерии подходит Клопп, тем более учитывая его уход из Ливерпуля. Да и по рисунку и философии игры он очень подходит Барсе.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:38
Вероятно Де Дзерби , Алонсо не пойдет туда
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 10:30
За эту Барселону многие не захотят взяться.. команда сейчас в кризисе, что в финансовом плане, что в моральном. Команда подавлена, нету никакой уверенности в себе, топ клубом в Каталонии сейчас и не пахнет, это нужно признать. И виноват в этом не только Хави, но и все руководство в целом.
Мне очень жаль, что у Хави не получилось в Барселоне, сомнений нет, он любит этот клуб, легенда, как игрок! Искренне ему желал большой и успешной карьеры в Барсе, но, как тренер, оказался сыроват, в некоторых случаях очень упрям. В любом случае, как болельщик Барселоны, я желаю ему удачи, надеюсь он не сломается после ухода.
На счет Алонсо и Де Дзерби, ну тут схожая ситуация с Хави.. у обоих нету опыта работы в большом клубе, тем более в таком кризисном. Одно дело тренировать Брайтон, где от тебя не требуют никаких кубков, другое дело Барселона, где за один скучный матч тебя будут нещадно поливать. Очень высокое давление оказывается, не каждый справится, поэтому я в них не уверен.
Самый подходящий вариант, это конечно же Клопп, если конечно он согласится. Он взялся за Ливерпуль и вернул клубу статус топ. Взяли лч и апл, показывали зрелищный футбол. Да, были провальные сезоны, не без этого. Но все же положительные моменты зашкаливают, поэтому Барселона должна сделать все, что его заинтересовать. Ну и соответственно немного преобразить состав.
sova147
sova147
вчера в 10:26
Ох! Нелегко им будет!!! Уж слишком команда маститая...
x6skqy2w4nbp
x6skqy2w4nbp ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:25
    86kp2d63dphh
    86kp2d63dphh
    вчера в 10:22
    Если Алонсо всё-таки сделает Байер чемпионом, то сможет диктовать Барсе свои финансовые условия
    aгeнт Cмит
    aгeнт Cмит ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 10:15
    То что отминусовали, это полдела. Настройте, чтобы всё работало правильно.
    darggbrg22ss
    darggbrg22ss
    вчера в 10:10
    Хотелось бы увидеть Алонсо в Барсе, но на него летом будет много претендентов.
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