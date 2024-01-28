Де Дзерби и Хаби Алонсо могут возглавить «Барселону» после ухода Хави

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вчера, 10:03

объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Различные СМИ называют возможными кандидатами на должность главного тренера каталонского клуба из «Брайтона» и , возглавляющего «Байер».

Также сообщается, что они являются претендентами и на пост наставника «Ливерпуля», из которого летом уйдёт .