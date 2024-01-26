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В «Барселоне» определились по поводу будущего Хави

сегодня, 10:08

В совете директоров «Барселоны» не будут принимать поспешных решений по поводу будущего главного тренера «сине-гранатовых» Хави после поражения в Кубке Испании. Задача на оставшуюся часть сезона заключается в сохранении места в Лиге чемпионов и в том, чтобы обрести стабильность.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта понимает, что команда в трудном положении, но верит, что Хави справится с ситуацией. Перед испанским специалистом стоит задача занять два первых места в Ла Лиге. Вопрос об увольнении Хави не будет подниматься ранее окончания сезона.

Напомним, «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, отставая от идущего вторым «Реала» на семь очков.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 15:06, ред.
Да только вот эксперементируют президенты Барселоны только с тренерами из системы клуба потому что после Гвардиолы упорно ставили только своих........Энрике, Вальверде, Куман, Хави, (экс игроки клуба), .......они не могут поставить другого тренера с новыми взглядами........ либо хотят поставить голландца, ведь вместо Хави мог приехать и тен Хаг..... многие были за его кандидатуру, но смотря на сегодняшний МЮ,....... спс уберегло, иначе Барсу ждало бы версия ван гала 2.0......... тех Хаг выкидывает легенд клуба Роналду, Де Хею, и перетаскивает половина Аякса..... так что лучше уж Хави.

Вот кого можно было бы попробовать в Барселоне не из бывших игроков.......

Я бы предложил бы английского тренера...... Эдди Хау из Ньюкасла, мне его работа нравится, но сейчас клуб подкосили многочисленные травмы,...... в истории Барсы было 10 английских тренеров.....последними были Терри Венейбелс, который дошел до финала КЕЧ, и сэр Бобби Робсон который выиграл КОК,......Вторым кандидатом.......взять Постекоглу из Тоттенхэма, его футбол тоже работает, хотя их вряд ли отпустят. .....есть вариант Де Зерби из Брайтона......... эти тренеры могут работать без больших запросов, Барса много не тратит.........

Да я предлагаю варианты с тренерами из АПЛ.........конечно мне скажут можно и доминатора из Арсенала взять, но я скажу....... пускай Артета у них сидит. Он растерял в прошлом сезоне разрыв по очкам не сумев опередить МС на финишной прямой, ........ а до этого не сумел попасть в ТОП 4 уступив опять на финише Тоттенхэму............ он ни чем не лучше Хави, тем более канонир.

PS просто Ляпорту некому подсказать, как было раньше, ведь Кройфа нету который мог бы дать совет, думаю Райкард или Гвардиола оказались тренерами не потому что Ляпорту в них тогда поверил, а потому что ему подсказали кого поставить......ведь были другие кандидаты в том числе в 2008 мог прейти и Моуриньо........
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:02
Да, может Перес и ставит по кругу одних и тех же, но в отличии от Лапорты он не боится это делать, не боится принимать решения. А Лапорта больше трясётся за себя, а не за клуб, за своё место у руля Барселоны, чтобы какие-то резкие решения не дай бог не повлияли на его имидж как президента. Возможно, что заменив Хави, ситуация не улучшиться, от этого никто не застрахован, но если ничего не предпринимать, ничего и не изменится, вот только в дальнейшем такие затягивания решений вылезут ещё большими проблемами клубу.
DXTK
DXTK ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 12:38
Да только вот кем заменить, уйдет Хави и придет еще один экс игрок Барселоны, по слухам дружбан Деку и опять будет также. Да Перес меняет тренеров, но ставит одних и тех же то Анчелотти, то Зидан и так по кругу.......
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 12:34
Выдоил полурослик "родной" клуб,а барса теперь выкарабкаться не может...
DXTK
DXTK
сегодня в 12:31
Хави скорей всего будет ждать тот же сценарий что и Райкарда в свое вермя....... а не увольняют его только потому что не кем заменить а если есть кандидаты то они явно не лучше самого Хави.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:20
Гном развалил Барселону обонкротил так сказать
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:17
Хави тоже доминирует как и Артета в Арсенале.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:09
Перес уволнял Зидана а Хави давно отправил бы Перес.Не только требл,требла уже нет,они не удержатся и на третьем месте тоже.
Лапорта подобие Бартрмеу
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:03
Всё это последствия того, что один жадный аргентинец выкачивал деньги из клуба, которая сделала для всё (лечение, титулы, статистика и т.д. и т.п.).
e55fp8htmd25
e55fp8htmd25
сегодня в 11:49
Надо дать доработать до конца сезона
112910415
112910415
сегодня в 11:09
пороть горячку никакого смысла нету ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:01
Если бы Эрнандес хотя бы за свои слова отвечал, а не пытался создавать свою иллюзию реальности.

Ещё буквально полторы недели назад перед матчем с "Унионистас" он сообщил, что "Барселона" всё ещё участвует в трёх турнирах и несмотря на слова скептиков, он уверен, что она выиграет трофеи.

После его слов "Барселона" без трёх ключевых игроков (со всеми остальными) вровень катала с полулюбителями-аутсайдерами третьего дивизиона, пока Лёва, Гюндо и Педри не вышли на 70-й минуте.

После победы над "Бетисом", опять же, эксперт выдал тираду о том, что "Барселона" ведёт борьбу за чемпионство с "Реалом", но ей будет очень сложно, потому что "Реалу" помогают судьи)

То есть в каждый момент, когда всё идёт более-менее хорошо, Хави болтает без умолку про треблы и борьбу с социальным мадридизмом)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:55
Кто бы туда не пришел, это не изменит ситуацию, проблема не в тренере, а в клубе, лучше не наступать на те же грабли как МЮ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:14
Третье место должны удержать...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:13
Хави лучше доверить молодежную команду - нужно ставить на крыло молодых игроков.
Гость
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