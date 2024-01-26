В «Барселоне» определились по поводу будущего Хави

В совете директоров «Барселоны» не будут принимать поспешных решений по поводу будущего главного тренера «сине-гранатовых» Хави после поражения в Кубке Испании. Задача на оставшуюся часть сезона заключается в сохранении места в Лиге чемпионов и в том, чтобы обрести стабильность.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта понимает, что команда в трудном положении, но верит, что Хави справится с ситуацией. Перед испанским специалистом стоит задача занять два первых места в Ла Лиге. Вопрос об увольнении Хави не будет подниматься ранее окончания сезона.
Напомним, «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, отставая от идущего вторым «Реала» на семь очков.
Ещё буквально полторы недели назад перед матчем с "Унионистас" он сообщил, что "Барселона" всё ещё участвует в трёх турнирах и несмотря на слова скептиков, он уверен, что она выиграет трофеи.
После его слов "Барселона" без трёх ключевых игроков (со всеми остальными) вровень катала с полулюбителями-аутсайдерами третьего дивизиона, пока Лёва, Гюндо и Педри не вышли на 70-й минуте.
После победы над "Бетисом", опять же, эксперт выдал тираду о том, что "Барселона" ведёт борьбу за чемпионство с "Реалом", но ей будет очень сложно, потому что "Реалу" помогают судьи)
То есть в каждый момент, когда всё идёт более-менее хорошо, Хави болтает без умолку про треблы и борьбу с социальным мадридизмом)
Ещё буквально полторы недели назад перед матчем с "Унионистас" он сообщил, что "Барселона" всё ещё участвует в трёх турнирах и несмотря на слова скептиков, он уверен, что она выиграет трофеи.
После его слов "Барселона" без трёх ключевых игроков (со всеми остальными) вровень катала с полулюбителями-аутсайдерами третьего дивизиона, пока Лёва, Гюндо и Педри не вышли на 70-й минуте.
После победы над "Бетисом", опять же, эксперт выдал тираду о том, что "Барселона" ведёт борьбу за чемпионство с "Реалом", но ей будет очень сложно, потому что "Реалу" помогают судьи)
То есть в каждый момент, когда всё идёт более-менее хорошо, Хави болтает без умолку про треблы и борьбу с социальным мадридизмом)