В «Барселоне» определились по поводу будущего Хави

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сегодня, 10:08

В совете директоров «Барселоны» не будут принимать поспешных решений по поводу будущего главного тренера «сине-гранатовых» после поражения в Кубке Испании. Задача на оставшуюся часть сезона заключается в сохранении места в Лиге чемпионов и в том, чтобы обрести стабильность.

Президент «Барселоны» понимает, что команда в трудном положении, но верит, что Хави справится с ситуацией. Перед испанским специалистом стоит задача занять два первых места в Ла Лиге. Вопрос об увольнении Хави не будет подниматься ранее окончания сезона.

Напомним, «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, отставая от идущего вторым «Реала» на семь очков.