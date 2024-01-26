Зидан отказался возглавить сборную Алжира

1706284676

вчера, 18:57

Сборная Алжира ищет нового главного тренера после того, как должность покинул .

По информации источника, Алжирская федерация футбола рассматривает кандидатуры , , и других специалистов.

Отмечается, что бывший наставник «Реала» был польщён интересом из страны его родителей, но отклонил предложение.

Алжир занял последнее место в своей группе на проходящем в данный момент в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций и завершил выступление на турнире.