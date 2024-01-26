Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Зидан отказался возглавить сборную Алжира

вчера, 18:57

Сборная Алжира ищет нового главного тренера после того, как должность покинул Джамел Белмади.

По информации источника, Алжирская федерация футбола рассматривает кандидатуры Эрве Ренара, Вахида Халилходжича, Зинедина Зидана и других специалистов.

Отмечается, что бывший наставник «Реала» был польщён интересом из страны его родителей, но отклонил предложение.

Алжир занял последнее место в своей группе на проходящем в данный момент в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций и завершил выступление на турнире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГлавный тренер «Болоньи» может возглавить «Барселону» в следующем сезоне
Вчера, 13:40
В «Барселоне» определились по поводу будущего Хави
Вчера, 10:08
СлухиСборную Кот-д'Ивуара может временно возглавить победитель Кубка Африки-2015
25 января
СлухиТедеско имеет шансы возглавить «Наполи»
25 января
СлухиСтало известно, в каком случае Ходжсон может покинуть «Кристал Пэлас»
25 января
Слухи«Бавария» не уволит Тухеля до истечения срока его контракта
24 января
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:53
Зидан ждет пока Реал подпишет Мбаппе и выиграть лч очень хитрый он
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:50, ред.
Зидан как тренер очень труслив не пойдет он в слабый Алжир ему Реал подовай с Роналду
shur
shur ответ tuhteau83zyw (раскрыть)
вчера в 20:48
...у Зизю такая головокружительная карьера, Реал, сборная Франции,
тренерская, согласен уважить может,но зачем,хотите чтобы крест на
себе поставил...!
112910415
112910415
вчера в 19:41
не счёл себя достойным, очевидно
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:33
Я думаю что у него есть свои планы.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:29
Зидан опасается, что легенда о его "гении" превратится в пустословную, как только он возглавит другую команду. Вот поэтому долго-долго ждет, пока на свет не выйдет другая готовая команда, с которой можно будет выиграть трофеи. Человек противоположность Арсена Венгера: он не умеет влиять на рост молодых футболистов, как сделал Венгер на протяжении многих лет. А в карьере Венгера не было игрока уровня Роналду. Так что мы очень долго будем ждать, пока Зидан возглавит не Реал Мадрид, а другой клуб. И если есть возражения против того, что я сказал, я добавлю вот что: так почему он не возгавил Ювентус, когда его другой бывший клуб нуждался в нем, если не ошибаюсь было официальное предложение со стороны Ювентуса? Иногда пишут про Манчестер Юнайтед и Зидана, опираясь на прошлые успехи Зидана, но подвох в том, что он не возглавит и МЮ, потому что как я уже сказал: он возглавит только готовую команду, а МЮ такой командой не является.

Алжирская федерация была наивной, если считала что Зидан возглавит их сборную. Он даже не был готов возлавить сборную Франции, когда были все шансы и упускал удобный момент, но в СМИ он построил все так, как будто не хотел "затоптать" Дешама. На самом деле он боится, или если выражаться повежливее — осторожничает.
sova147
sova147
вчера в 19:29
Зачем обманывать честно сказал что это не его уровень работы!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:27
Зидан, учи английский, летом там будет жирная вакансия
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:08
Зидан сказал, "я не настолько чудотворец" или "я не настолько люблю свои корни".

Интересно, он принципиально будет до последнего ждать предложения с заведомо выигрышным проект планом?
tuhteau83zyw
tuhteau83zyw
вчера в 19:07
Совсем не патриот он... мог бы уважить страну своих предков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 