Сборная Алжира ищет нового главного тренера после того, как должность покинул Джамел Белмади.
По информации источника, Алжирская федерация футбола рассматривает кандидатуры Эрве Ренара, Вахида Халилходжича, Зинедина Зидана и других специалистов.
Отмечается, что бывший наставник «Реала» был польщён интересом из страны его родителей, но отклонил предложение.
Алжир занял последнее место в своей группе на проходящем в данный момент в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций и завершил выступление на турнире.
Алжирская федерация была наивной, если считала что Зидан возглавит их сборную. Он даже не был готов возлавить сборную Франции, когда были все шансы и упускал удобный момент, но в СМИ он построил все так, как будто не хотел "затоптать" Дешама. На самом деле он боится, или если выражаться повежливее — осторожничает.
Алжирская федерация была наивной, если считала что Зидан возглавит их сборную. Он даже не был готов возлавить сборную Франции, когда были все шансы и упускал удобный момент, но в СМИ он построил все так, как будто не хотел "затоптать" Дешама. На самом деле он боится, или если выражаться повежливее — осторожничает.