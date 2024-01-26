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Главный тренер «Болоньи» может возглавить «Барселону» в следующем сезоне

сегодня, 13:40

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта является фаворитом на пост наставника «Барселоны» в следующем сезоне, если каталонцы останутся без трофеев. Президенту «блауграны» Жоану Лапорте нравится смелый стиль игры его команды. «Болонья» провела под руководством Мотты 58 игр (25 побед, 17 ничьих и 16 поражений). В текущем сезоне Серии А «красно-синие» занимают 8-е место.

Если действующий наставник «Барселоны» Хави не сможет стабилизировать ситуацию и команда продолжит своё падение, то в конце этого сезона его сможет заменить тренер дубля Рафаэль Маркес.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» примет решение по будущему Хави летом.

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Все комментарии
zm2chuarvt33
zm2chuarvt33
сегодня в 14:06
И симпатичная Болония снова станет блеклой.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 14:03, ред.
Надо Клопп ! Я думаю он даст результат , может не с первого сезона , а со второго но даст, поставит игру .Юрген заявил , что по окончанию сезона уходит из Ливерпуля.
3uzczy7gg927
3uzczy7gg927
сегодня в 13:55
Похоже Барселона этот сезон будет без трофеев
112910415
112910415
сегодня в 13:51
подобных слухов случится ещё немало
mr8b7jhvrc4g
mr8b7jhvrc4g
сегодня в 13:49
Не думаю что он справится с Барсой... а Хави похоже ничего не сможет выиграть...
Гость
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