Главный тренер «Болоньи» может возглавить «Барселону» в следующем сезоне

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сегодня, 13:40

Главный тренер «Болоньи» является фаворитом на пост наставника «Барселоны» в следующем сезоне, если каталонцы останутся без трофеев. Президенту «блауграны» нравится смелый стиль игры его команды. «Болонья» провела под руководством Мотты 58 игр (25 побед, 17 ничьих и 16 поражений). В текущем сезоне Серии А «красно-синие» занимают 8-е место.

Если действующий наставник «Барселоны» не сможет стабилизировать ситуацию и команда продолжит своё падение, то в конце этого сезона его сможет заменить тренер дубля .

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» примет решение по будущему Хави летом.