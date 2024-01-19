Маротта покинул «Ювентус» не из-за Роналду

Бывший генеральный директор «Ювентуса» , который сейчас работает в «Интере», заявил, что покинул туринский клуб не из-за нападающего . Португалец выступал за «бьянконери» с 2018 по 2021 год.

Роналду – эталон, но он не был причиной моего ухода.

Я покинул «Ювентус», поскольку в определенном возрасте следует дать дорогу молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я по-прежнему в хороших отношениях с Андреа Аньелли.

За спиной замечательный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и футболисты.