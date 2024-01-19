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Маротта покинул «Ювентус» не из-за Роналду

вчера, 13:46

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, который сейчас работает в «Интере», заявил, что покинул туринский клуб не из-за нападающего Криштиану Роналду. Португалец выступал за «бьянконери» с 2018 по 2021 год.

Роналду – эталон, но он не был причиной моего ухода.

Я покинул «Ювентус», поскольку в определенном возрасте следует дать дорогу молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я по-прежнему в хороших отношениях с Андреа Аньелли.

За спиной замечательный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и футболисты.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:15
а какой смысл тайны и секретики раскрывать ?! )
w3hayfu59gfx
w3hayfu59gfx
вчера в 16:02
Лукавит он и наверняка многое не договаривает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:31
Когда увидел финансовые нарушения, чтобы платить Роналду "в конверте" - не захотел присесть на нары и ушел по-тихому.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:05
А кто знает эту футбольную тайну?
Что скажет Рон?)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:03
Выкинули потому что не справился и Рон тоже приложил свою руку !
Гость
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