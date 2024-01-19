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«Урал» готов пригласить Шатова в тренерский штаб

вчера, 13:56

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности пригласить в тренерский штаб команды экс-игрока коллектива Олега Шатова.

Шатов может стать хорошим тренером, очень хорошим! Я не думаю, что ему просто так захотелось приехать и участвовать в тренировках, быть с командой несколько недель, перенимать опыт. Олег хочет стать специалистом и серьёзно настроен. Из него получится хороший тренер, потому что Шатов был отличным футболистом, думающим. Сейчас он великолепно общается с Виктором Михайловичем, задаёт вопросы о тренировочном процессе, подготовке команды.

Конечно, я готов взять Олега в штаб, как только он получит тренерскую лицензию. Из него получился бы хороший помощник. Но это, конечно, если Шатов сам захочет. Для него двери «Урала» всегда открыты.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:14
Иванов хоть своеобразный, но далеко не глупый человек !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:10
А вдруг из него получится второй Мауриньо!
8jfknshz6r5j
8jfknshz6r5j
вчера в 15:56
Думаю что из Олега может получиться тренер. Пусть все у него получится.
4yguauj3j4w9
4yguauj3j4w9
вчера в 15:43
Пожелаю Олегу всего хорошего и пусть у него все получится что он задумал.
drug01
drug01
вчера в 15:40
Уверен Шатов будет хорошим тренером и пусть у него всё получится?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:22
Пусть потихонечку учится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Хороший полузащитник,может поработать в штабе.
Гость
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