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вчера, 11:09

«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке. Сейчас «красно-белые» ищут полузащитника. Также просматриваются кандидаты на другие позиции. Футболистов старше 26 лет приобретать не планируют.

Ранее сообщалось, что трансфер нападающего «Твенте» в «Спартак» близок к завершению.