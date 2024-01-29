«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке. Сейчас «красно-белые» ищут полузащитника. Также просматриваются кандидаты на другие позиции. Футболистов старше 26 лет приобретать не планируют.
Ранее сообщалось, что трансфер нападающего «Твенте» в «Спартак» близок к завершению.
но почему бы не вернуть своего воспитанника, молодого и перспективного полузащитника Даниила Зорина, весьма достойно отыгравшего в аренде за "Динамо" (Минск) и ставшего чемпионом Белоруси?
но почему бы не вернуть своего воспитанника, молодого и перспективного полузащитника Даниила Зорина, весьма достойно отыгравшего в аренде за "Динамо" (Минск) и ставшего чемпионом Белоруси?