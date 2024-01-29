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«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке

вчера, 11:09

«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке. Сейчас «красно-белые» ищут полузащитника. Также просматриваются кандидаты на другие позиции. Футболистов старше 26 лет приобретать не планируют.

Ранее сообщалось, что трансфер нападающего «Твенте» в «Спартак» близок к завершению.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:17
Не знаю на какую позицию собираются искать где-то полузащитника,
но почему бы не вернуть своего воспитанника, молодого и перспективного полузащитника Даниила Зорина, весьма достойно отыгравшего в аренде за "Динамо" (Минск) и ставшего чемпионом Белоруси?
112910415
112910415
вчера в 12:44
работа должна продолжаться и быть эффективной
kf5bnr7j7aku
kf5bnr7j7aku
вчера в 11:13
Дай Бог чтобы эта работа давала бы положительный эффект. Удачи в поиске игроков.
Гость
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