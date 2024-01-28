«Зенит» точно потеряет Кассьерру. Первого снайпера РПЛ зовут в элитную лигу

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вчера, 16:38

Трансфер попробуют отложить.

Чемпионы пытаются набить цену

Кассьерра это нестабильный игрок. После классного отрезка в «Сочи» у тренера Федотова выдал плохой первый сезон у наставника Семака. Тогда фанаты «Зенита» кивали на неправильную тактику для раскрытия потенциала колумбийского нападающего. В новом сезоне петербуржцы перешли на схему «3-5-2» из-за проблем в защите и появления на правом фланге Фернандеса, ведь Марио привык играть на позиции латераля, а не крайнего защитника, как Караваев.

Так Семак получил дуэт в атаке. Кассьерра был основным выбором, раскрылся в связке с Сергеевым, Изидором или Мантуаном. Матео забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу в 16 турах. За весь прошлый чемпионат, хотя тогда провел на поле чуть больше минут, у него было всего 2 мяча. А смена позиции видна по голевым передачам. Раньше нападающий 6 раз ассистировал напарникам, а сейчас концентрация на ударах, всего один ассист за половину сезона.

Новый Кассьерра полезен, а в мире современного скаутинга, когда следят за игрой детей из Южной Америки, невозможно увильнуть от радаров, если был в школе «Аякса», играл в Португалии и забивал в трех сезонах из четырех последних от десяти мячей. Кассьерре всего 26 лет. Нападающий не будет сидеть в РПЛ до конца карьеры. Человеку его амплуа повторят контракт с «Зенитом», около 1.3 млн евро. Семак понимает, что Кассьерра уйдет, но в клубе набивают цену.

Заинтересовалась «Севилья». Мечтают спастись от вылета в Сегунду, неудачно провели 14 из 15 последних туров. Но «Зенит» не устраивает предложение. Перед менеджерами поставили задачу сорвать уход Кассьерры, как сорвали трансферы Клаудиньо и Вендела прошлым летом. Но как такое поведение клуба скажется на шансах заполучить в будущем ценных игроков? В идеале «Зенит» это деньги и трамплин. Зарплаты высокие, но где успешные продажи? Даже Тикнизяна пока не уговорили.

«Зенит» изменил свою тактику

Новости об уходе Кассьерры шикарно ложатся на свежие вести с полей. «Зенит» перешел на «4-3-3» на сборах. Плохая схема для Матео, но отличная для команды, которая потеряет результативного форварда. Семак всё понимает. Кассьерру ведь позовут не только в Саудовскую Аравию и Испанию. Матео молодой футболист, замечает напарников, с голевым чутьем. Дайте ему 2 млн евро в год – получите перспективного форварда в топ-5.

У Кассьерры короткий контракт с «Зенитом» до лета следующего года, планировал уход. Агент футболиста Петропулос заявил, что его клиент отказался от приглашения «Аль-Хиляля». Но часть о нежелании игрока уходить это дежурные слова. Сегодня не хочет, а завтра получит приглашение от клуба из ЛЧ – желание экстренно появится. Понятны планы агентов, связанных с рынком Южной Америки – любят заводить дружбу с клубами РПЛ .

Но не стоит игнорировать факты. Семак возвращает схему, которая сильнее всего бьет по Кассьерре. Также неизвестно будущее хавбека Вендела. Маркус скучает без сына, хочет домой. А пачка новых вингеров «Зенита» подразумевает игру с тремя людьми в атаке. Сергеев не впечатлил настолько, чтобы из-за него отказаться от «4-3-3», а новичок Артур сыграет с Кассьеррой в тройке.

Изидор и Сергеев тоже варианты на острие, особенно в схеме, где Сутормина наигрывают как левого защитника в резерв для Дугласа Сантоса. Семак явно готовится к переменам в составе, поскольку даже Клаудиньо не клялся в вечной любви «Зениту», как Малком чуть раньше. Агенты любят приплетать приглашения из Саудовской Аравии, чтобы их клиентов считали верными ведущим лигам, но у Кассьерры есть чисто игровые проблемы.

Семак сомневается в Кассьерре

Многие форварды могут порадовать в РПЛ на коротком отрезке. Агаларов был лучшим снайпером чемпионата, как теперь Кассьерра. Но после «Уфы» Гамид перебрался в «Ахмат». Оказался на скамейке, голевыми сериями не балует. У Писарского был крутой период в «Оренбурге», когда Владимир носил фамилию биологического отца – Сычевой. Теперь у него на спине другая надпись, но в составе «Крыльев Советов» фанат небанальных празднований голов пока не раскрылся.

Кассьерра проводил в «Зените» ужасные матчи. Летом Семак просил руководство подписать одного из форвардов «Фламенго» и сборной Бразилии – Габигола Барбосу или Педро, высокого центрального нападающего в стиле Дзюбы. Парни не спешат в «Зенит», где нет еврокубков, но поиски продолжаются. Зимой подписали Артура, второго нападающего, но для схемы «4-3-3» нужны другие люди. Что будет, если Кассьерра провалит весну из-за старой тактики проблемного «Зенита»?

В футболе надо уметь «сбрасывать карты» как в покере. Хотя Кассьерра был тузом в осеннем раскладе РПЛ , в раздаче нет варианта, которая позволяет составить выигрышную комбинацию на годы. Игрок нестабильный, иначе повторил бы судьбу великих форвардов из «Аякса», Ибрагимовича и Суареса. Причем важно понимать, что Матео фантастически везет в новом сезоне – у него 14 голов после 17 ударов. На дистанции так играть невозможно, Кассьерра прекрасно это понимает.

У форварда «Зенита» 35 % всех ударов, а реализовал 40 % шансов. В АПЛ лучший показатель на дистанции – это 18 %. У Варди в чемпионском сезоне «Лестера» было 20 % конвертации ударов в голы, но у Кассьерры показатель вдвое выше. «Зенит» боится отпускать Матео, не подготовили замену. Но если форвард хочет уехать, а прикажут остаться, то потеряет мотивацию. Как выглядит колумбиец, который не старается, могут рассказать в ЦСКА , где лежал на боку Карраскаль.

Также символом нестабильных колумбийцев стал Хамес Родригес. Зимой «Краснодар» сделал большую ставку на молодого колумбийского хавбека, но у того есть желание драться за трофеи. Форвард Кассьерра уже побеждал в чемпионате с «Зенитом» и выдал роскошный голевой отрезок. Логично уйти на повышение класса лиги. Особенно если пригласят в испанский клуб, где форвард может раскрыться, как Довбик в «Жироне».