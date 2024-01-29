В «Оренбурге» рассказали о будущем Веры

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вчера, 12:27

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что на данный момент переговоров по полузащитнику нет.

По Вере сейчас никаких разговоров нет. Всё на нуле. Если ничего не поменяется, то он останется в команде работать по контракту.

Ранее сообщалось, что Верой интересуется «Коринтианс».

Аргентинец выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 18 матчей, забил мяч и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Веру в 3 миллиона евро.