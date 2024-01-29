В «Оренбурге» рассказали о будущем Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что на данный момент переговоров по полузащитнику Лукасу Вере нет.
По Вере сейчас никаких разговоров нет. Всё на нуле. Если ничего не поменяется, то он останется в команде работать по контракту.
Ранее сообщалось, что Верой интересуется «Коринтианс».
Аргентинец выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 18 матчей, забил мяч и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Веру в 3 миллиона евро.