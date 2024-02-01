Курбан Бердыев покинул «Динамо» Махачкала

Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы сообщает, что Курбан Бердыев покидает должность главного тренера клуба.
Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера «Динамо».
Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.
Бердыев тренировал «Динамо» Махачкала с лета 2023 года. На данный момент клуб занимает 1-е место в Первой Лиге.
Пиджак приходит в "Ригу", через полгода по собственному пишет. Приходит в "Сатурн", через несколько месяцев по собственному.
Курбан приходит в "Сочи", через пару месяцев по собственному. Приходит в "Динамо", через полгода по собственному.
Как объяснить эти телодвижения, не обоснованные результатами?
Пиджак приходит в "Ригу", через полгода по собственному пишет. Приходит в "Сатурн", через несколько месяцев по собственному.
Курбан приходит в "Сочи", через пару месяцев по собственному. Приходит в "Динамо", через полгода по собственному.
Как объяснить эти телодвижения, не обоснованные результатами?
Мне футбол Курбана не нравился никогда. Скучный, оборонительный и практически без креатива. Но надо отдать должное опытному наставнику в том, что он умеет читать соперника, вскрывать его слабые места, и их умело использовать в своих интересах.
Кроме того, Курбан - большой строитель, фундаментальный, умеющий ставить игру и систему. Про его вне футбольные дела говорить не хочу, поскольку не владею вопросом. Курбан - идейный тренер, надо признать.
Мне футбол Курбана не нравился никогда. Скучный, оборонительный и практически без креатива. Но надо отдать должное опытному наставнику в том, что он умеет читать соперника, вскрывать его слабые места, и их умело использовать в своих интересах.
Кроме того, Курбан - большой строитель, фундаментальный, умеющий ставить игру и систему. Про его вне футбольные дела говорить не хочу, поскольку не владею вопросом. Курбан - идейный тренер, надо признать.