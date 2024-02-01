Курбан Бердыев покинул «Динамо» Махачкала

1706786450

вчера, 14:20

Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы сообщает, что покидает должность главного тренера клуба.

Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера «Динамо». Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.

Бердыев тренировал «Динамо» Махачкала с лета 2023 года. На данный момент клуб занимает 1-е место в Первой Лиге.