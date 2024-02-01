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Курбан Бердыев покинул «Динамо» Махачкала

вчера, 14:20

Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы сообщает, что Курбан Бердыев покидает должность главного тренера клуба.

Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера «Динамо».

Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке.

Бердыев тренировал «Динамо» Махачкала с лета 2023 года. На данный момент клуб занимает 1-е место в Первой Лиге.

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Все комментарии
CHEНOV
CHEНOV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:55
Почему загадка. Всему есть свои причины.
Так Кононов покинул "Ригу" из-за серьёзных проблем со здоровьем у дочери. В очень сложное для семьи время он выбрал быть вместе с близкими в Москве.
У Бердыева скорее всего новый жирный контракт уже в кармане. Махачкала была лишь временной подработкой. Говорят, что Бердыев станет главным тренером сборной Азербайджана.
Over 9000
Over 9000
сегодня в 00:56
в последний заход в Рубин было видно что закончился как тренер
можно в принципе сказать "а был ли тренер" вообще потому что он делал - футбола не было
ну вот закончилось даже то что было 5 лет назад... Рубин чуть тогда в ФНЛ не вылетел...
шансов реабилитироваться было миллион, но нет, там уже всё.
возраст не щадит
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 22:47
Да, исторически ценная победа, весьма громкая, но в большей степени- из разряда случайных... Один шальной удар, с 60-ти метров и одна конратака турка, вот всё, что Рубин смог сделать. Весь матч в глухой обороне, при подавляющем преимуществе Барсы. Зато, другой матч, в той же группе, в Киеве, Курбан с треском провалил, проиграв В.Газзаеву. Причем, Газзаев, во 2-м тайме, всего лишь, одной, грамотной заменой- перевернул игру, после чего, президент киевлян И.Суркис, назвал Газзаева- прозорливейшим из тренеров!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:14
Не нужна Махачкала в вышке, сливается ..
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 20:48
И вплавь удрал в Туркменистан?
Странное решение.
Может поступило предложение из Барселоны?
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:15
А матч в Лиге Чемпионов с Барсой?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
Привет Виктор !
Да не красит это его . Думаю , что все это в финансы упираеться...
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:42
Видимо, произошла классика:

- "Бекиич, тут это... Ну ты сам понимаешь, надо посливать весной, нам первые места в ФНЛ не нужны. Мы в Премьерку не пойдём, денег нет."
- "Вы чё, угараете? Тогда на кой я стараюсь?"
- "Не обессудь, такие дела"
- "Да идите вы..."
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Интересная ситуация, команда занимает первое место и вроде бы всё хорошо, но тренер покидает команду без явной причины. Кто кого не устроил?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:31
Привет, Володя!
Вообще, какие-то "странные" истории вокруг Курбана. Не так давно, в Сочи, теперь в Динамо...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:28
Странное решение Курбана. Махачкала на первом месте взять и уйти . Каприз какой то...
112910415
112910415
вчера в 17:25
загадка загадочная, вопрос без ответа ...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:17
Бердыев не тренер , он аферист , ему бы командовать уборщицами как он делал в Рубине )))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:14
Бердыева опять выгнали ))) Ничего не добился Бекиеч без Рубина ) Футбол с баблом и футбол без бобла это разные вещи !)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:12
И что он будет делать в сборной Азербайджана ?!)
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 16:05
Я думаю все просто .
Они друзья с Гаджи Муслимычем , вот он и предложил наверное ему "пока нет достойного предложения идём к нам "
Я жду назначения Бикиеча куда либо .
Ximelin
Ximelin
вчера в 16:04
Бердыев давно себя исчерпал.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:02
Вот это новость - почти бомба...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:01
Интересное, но странное решение.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:50
С руководством никак не смог сойтись
Тяжелый видимо человек и в то же время очень мудрый
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:47
Это карма прохиндея
q833c6agvd4q
q833c6agvd4q
вчера в 15:42
Интересно а кто был инициатором... Курбан или руководство?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ c2k5xygjy6c8 (раскрыть)
вчера в 15:29
Барселона.
c2k5xygjy6c8
c2k5xygjy6c8
вчера в 15:27
Ну и какая шальная муха его укусила????? ... или Ливерпуль сделал предложение?
Capral
Capral
вчера в 15:19, ред.
Жаль, Сергеича нет, он, точно объяснил бы причины неуживчивости своего кумира.

Мне футбол Курбана не нравился никогда. Скучный, оборонительный и практически без креатива. Но надо отдать должное опытному наставнику в том, что он умеет читать соперника, вскрывать его слабые места, и их умело использовать в своих интересах.

Кроме того, Курбан - большой строитель, фундаментальный, умеющий ставить игру и систему. Про его вне футбольные дела говорить не хочу, поскольку не владею вопросом. Курбан - идейный тренер, надо признать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:51
Возможно внутренние разборки связанные с финансами и с некоторыми управляющими функциями над клубом.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:48
Тут в целом мире хрен поймёшь, что происходит.. Кажется - РПЛ это последний корешок устоявшейся жизни и привычек над обрывом новых времён для рядового мужика с телевизором или ID. Поэтому и замечаешь мелочи там, где их раньше не видел.
aqee34y3jjfp
aqee34y3jjfp
вчера в 14:42
Всех деталей конечно не раскроют, но результат ведь есть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:35
У меня загадки, что происходит с нашими тренерами (я имею в виду тренеров, которые в основном в РПЛ обитают, а не россиян именно)?

Пиджак приходит в "Ригу", через полгода по собственному пишет. Приходит в "Сатурн", через несколько месяцев по собственному.

Курбан приходит в "Сочи", через пару месяцев по собственному. Приходит в "Динамо", через полгода по собственному.

Как объяснить эти телодвижения, не обоснованные результатами?
Гость
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