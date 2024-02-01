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Мурад Мусаев объяснил, почему покинул «Сабах»

вчера, 16:33

Мурад Мусаев назвал причины, по которым он покинул должность главного тренера «Сабаха».

Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне. В этом чемпионате отставание всего пять очков от третьего места. Есть все предпосылки, чтобы попасть в еврокубки и закончить сезон хорошо. Это сложное решение, но я посчитал, что оно пойдёт всем на пользу.

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Все комментарии
9t96tp3mbd7g
9t96tp3mbd7g
вчера в 17:37
Говорить можно много и красиво, но факт есть факт... некомпетентен.
112910415
112910415
вчера в 17:31
длинно говорит !
а надо было :
"Прогнали меня !"
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:06
Проиграть 1:7 это просто "красота" неземная!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:51
Круговорот бездарных тренеров в различных чемпионатах... Сэра Алекса уже не будет...
adekvat
adekvat
вчера в 16:50
Правильно уходить надо красиво, не ждать пока выгонят.
Гость
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