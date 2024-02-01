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ЦСКА обыграл «Андижан» в товарищеском матче

вчера, 17:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб АндижанАндижанМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Андижаном» в товарищеском матче (2:0).

На 8-й минуте счёт открыл Антон Заболотный. Тамерлан Мусаев на 59-й удвоил преимущество московской команды.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
полезно поработали, убедительно в целом
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
Это хорошо, что футболисты размялись после зимней спячки. Успехов Армейцам в сеоне!!!
lotsman
lotsman
вчера в 20:18
Этот матч, контрольный матч, показал неплохую подготовку Армейцев к чемпионату. Чалов немного тормозил, видимо в голове были другие мысли. Не об игре он думал.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:54
Меня удивила вялая и невыразительная игра Чалова. Он был худшим на поле. Любопытна игра Гайича на пощиции ЦЗ, *когда латераля играл Глебов весь второй тайм
Интерес
Интерес
вчера в 18:59
Следующего разгромим 3-0.Это будет "Баклажан"...
Но это не важно,главное,чтобы в первом матче возобновлённого турнира "Сочи" не продули на своём поле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Хорошо им подготовиться к чемпионату.
drug01
drug01
вчера в 18:19
Радует что Антон настроен на голы! Успешной подготовки!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:06, ред.
Понравилась игра Андижана. Ребята техничные, быстрые, но в атаке не сильны.
Акинфеев и Тороп были без работы. ( Хорошая игра защиты ЦСКА ). Выделю игру Давилы ( ЖК и 2 голевых паса ). Удивила концовка матча ( игра в 3 нападающих ).
Третья победа в товарняке.
shlomo
shlomo
вчера в 18:05
Любая победа даже не над сильным клубом, все равно дает свои плоды... Отработали что нужно в игре и то хорошо.
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