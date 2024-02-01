ЦСКА обыграл «Андижан» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Андижаном» в товарищеском матче (2:0).
На 8-й минуте счёт открыл Антон Заболотный. Тамерлан Мусаев на 59-й удвоил преимущество московской команды.
ЦСКА одержал победу над «Андижаном» в товарищеском матче (2:0).
На 8-й минуте счёт открыл Антон Заболотный. Тамерлан Мусаев на 59-й удвоил преимущество московской команды.
Акинфеев и Тороп были без работы. ( Хорошая игра защиты ЦСКА ). Выделю игру Давилы ( ЖК и 2 голевых паса ). Удивила концовка матча ( игра в 3 нападающих ).
Третья победа в товарняке.
Акинфеев и Тороп были без работы. ( Хорошая игра защиты ЦСКА ). Выделю игру Давилы ( ЖК и 2 голевых паса ). Удивила концовка матча ( игра в 3 нападающих ).
Третья победа в товарняке.