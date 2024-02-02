Хави: «Мне не нравится, когда „Реал“ оказывает давление на судей»

Главный тренер «Барселоны» Хави посетовал на возможное влияние «Реала» на арбитров.
Я уже говорил, что мне не нравится, когда они оказывают давление на судей. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам вообще не помогает. Нам нужно соревноваться. Я полностью согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].
Я не возглавляю федерацию или Ла Лигу. Удивлен, что это происходит. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепому все видно. Диего Симеоне это упоминал. Мы не глупцы, все это видят.
Ранее глава «блаугранас» Жоан Лапорта раскритиковал работу рефери в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2).
«Барса» изучает проблему, и есть целый ряд случаев, когда наш соперник пользовался решениями арбитров. Тут все было слишком очевидно.
И дело не в игроках: команда в целом укомплектована неплохо, а вот игры нет. В прошлом сезоне, когда пришел Хави, я списывал все на несыгранномть команды, но сейчас… Защита средняя, центр неплох (очень неплох), но а в атаке нет никого: только дошли до штрафной -все!
Я очень верил в Маэстро, но был насторожен. К сожалению, он провалился с треском… Очень жаль.
И дело не в игроках: команда в целом укомплектована неплохо, а вот игры нет. В прошлом сезоне, когда пришел Хави, я списывал все на несыгранномть команды, но сейчас… Защита средняя, центр неплох (очень неплох), но а в атаке нет никого: только дошли до штрафной -все!
Я очень верил в Маэстро, но был насторожен. К сожалению, он провалился с треском… Очень жаль.