Хави: «Мне не нравится, когда „Реал“ оказывает давление на судей»

Главный тренер «Барселоны» посетовал на возможное влияние «Реала» на арбитров.

Я уже говорил, что мне не нравится, когда они оказывают давление на судей. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам вообще не помогает. Нам нужно соревноваться. Я полностью согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].

Я не возглавляю федерацию или Ла Лигу. Удивлен, что это происходит. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепому все видно. Диего Симеоне это упоминал. Мы не глупцы, все это видят.