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Хави: «Мне не нравится, когда „Реал“ оказывает давление на судей»

вчера, 18:19

Главный тренер «Барселоны» Хави посетовал на возможное влияние «Реала» на арбитров.

Я уже говорил, что мне не нравится, когда они оказывают давление на судей. А они делают это каждую неделю. В «деле Негрейры» это нам вообще не помогает. Нам нужно соревноваться. Я полностью согласен с тем, что сказал президент [«Барселоны»].

Я не возглавляю федерацию или Ла Лигу. Удивлен, что это происходит. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей. Они доводят все до крайности. Даже слепому все видно. Диего Симеоне это упоминал. Мы не глупцы, все это видят.

Ранее глава «блаугранас» Жоан Лапорта раскритиковал работу рефери в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2).

«Барса» изучает проблему, и есть целый ряд случаев, когда наш соперник пользовался решениями арбитров. Тут все было слишком очевидно.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 20:28
    амурец
    амурец ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 16:43
    Барселона на первом
    Рой Макай
    Рой Макай ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 16:02
    Бавария наверное на 3-м месте по судейским ошибкам в их пользу. Я уже писал про матч Бавария - Барселона 4:0, где 3 гола были забиты не по правилам.
    амурец
    амурец ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    Ну и значит Реалу судьи благовлоят? И во втором матче пеналь левый так что не надо из Реала делать монстра, а из Баварии жертву
    Рой Макай
    Рой Макай ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 14:00
    В первом матче вроде макаронник поставил пенальти в ворота Реала, которого не было, правда Видаль не забил)
    амурец
    амурец ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 13:12, ред.
    Типа да, пенальти котрого не было Роббен завалился до контакта и вне штрафной и второй гол когда вне игры был по моему Левандовски, а насчет удаления Видаля, да венгр был не прав, Видаля надо ьыло удалять еще в первом тайме, ну и насчет клоунады согласен, венгр чудил здорово причем в обе стороны
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 10:24
    Хави как игрок был шикарен, как человек - 62о!
    Рой Макай
    Рой Макай ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 10:21, ред.
    Типа пенальти на Роббене? Так формально касание было, Роббен красиво упал, такие Барса, Реал и сб. Аргентины пачками бьют. Потом как раз Видаля удалили за фол, которого не было. В любом случае то была клоунада а не футбол. Причем в первом матче тоже такого хватало.
    амурец
    амурец ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 07:23
    А почему было доп. время? Не помните?
    Рой Макай
    Рой Макай ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Ну если брать ЛЧ, то помню и один матч с участием Барсы, когда ее откровенно загасили. Бавария - Барселона 4:0 в 2013. Да, та Бавария была на голову сильнее, но 3 гола из 4-х были забиты не по правилам.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:20
    Ха ха кто ьы говорил про судей, играл за Барселону во время Негейры и компании
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    сегодня в 00:44
    Хави просто завидует! У Реала сейчас неверное лучший состав за последние лет 20 , приятно наблюдать баланс во всех линиях , динамика и харизма всех команды (ушли нарцисы , ноголомы ввиде пепе ) Вини исправят, и айс ! Такую игру я любил наблюдать Барсы с в нач 00 с Рональдиньо и Месси до 15г , Хави был в системе организации атак ....а сейчас Ты тренер где былая уверенность и храбрость, ! Ещё раз всем болелам Реала добра -интересная вырисовывается Команда у Карло ! / p.s болела Барселоны и МС
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 00:29
    А что ему мешает выиграть у Реала в Эль-Класико или не прос*ать Вильярреалу разгромно у себя??? Сам проигрываю любому аутсайдеру , пытается найти виновного во всех неудачах Барсы
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 23:35
      Capral
      Capral ответ balalay (раскрыть)
      вчера в 22:51
      Это надо Хави показать...
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Согласен! Уважаю Барсу. Но Реал, в проблемах Барсы- точно не виноват.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 22:48
      Чапи пора на покой.. Отвратительная болтовня, на фоне того, что игры у Барсы нет.. Это худший тренер Барсы за 10 лет.. Однозначно..
      balalay
      balalay
      вчера в 22:33
      период пребывания Месси в Барселоне очень примечателен
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:27
      ...по мне так, пускай поворчит на дорожку,не жалко! А Реал как играет,так и с других требует, будь то соперники или арбитры, всё должно быть на высшем уровне...!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 22:26
      Хави никогда не станет великим тренером, если конечно не поменяется сильно. Попал в золотую эпоху Барселоны, и типа он великий игрок. Где ты был, когда соперников Барселоны засуживали? Где ты был после матчей Барселоны против ПСЖ и Челси, к примеру? Такого явного позора где ещё можно увидеть? Забыл, как судья убивал Челси и ПСЖ? Где ты был, после матча Эспаньоль -Барселона, когда от руки Неймара, мяч попал в руку защитника Эспаньольа, и судья поставил пенальти в ворота вашего соперника?
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 22:16, ред.
      Ныть это у Барселонских в крови,поэтому не удивлён что это сказал Хави
      Он значит говорит что Реал давит на судей и это мешает Барсе,ну ок!
      Почему тогда это не мешает Жироне бороться за чемпионство?
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 22:00
      Это, как в детском саду "Ты 2!", если оппонент более смышлен, говорит "Нет, это ты 2! Ведь только 2 может обвинить своего обидчика в том, что он 2, если он сам 2!" и так до бесконечности! Браво гениальности Лапорты уж точно, Хави - возможно, посредственно
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 21:51
      Реал не червонец чтоб всем нравиться....
      А вам мистер Хави походу больше не нравится Реал, чем нравится Барселона...)))
      Иначе результаты были бы другие...
      Плохому танцору как правило всё время что то мешает...в данном случае некое "давление"...на судей...
      AgamagA_____
      AgamagA_____ ответ Рой Макай (раскрыть)
      вчера в 21:41
      Правильно заметил про тот матч с Баварией, там 2 гола были забиты из оффсайда. Нет смысла перечислять матчи, такое почти происходит в каждом матче.
      AgamagA_____
      AgamagA_____
      вчера в 21:31
      У столичных всегда было много власти, чего удивляться?
      Если у Барсы не идёт игра, то это совсем не значит, что в Каталонии не имеют права сказать правду.
      Просто нужно быть на голову сильнее Мадрида чтобы выиграть Лигу. Я согласен с Хави.
      R. Carlos
      R. Carlos
      вчера в 21:28
      Хави надо задуматься о своих проблемах и результатах
      При чем игра между реалом и альмерией к матчу барса вильяреал?
      Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
      Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
      вчера в 21:24, ред.
      Чем больше будешь ныть про судей...думаю судьи принципиально будут идти против тебя)) У Реала тоже претензие много на судей но вчера в матче с Хетафе я впервые слышал что Анчелотти жаловался на судью)) тренер должень держать себя! Этот низкий чел (хави) никогда себя не винит всегда есть крайные, в основном это Реал))
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Рой Макай (раскрыть)
      вчера в 21:07
      Однозначно. Такой блеклой игры я тоже от Барсы не видел. Не знаю как было раньше (имею ввиду прошлый век, например), но в 21 веке это самая «ничтожная» команда.
      И дело не в игроках: команда в целом укомплектована неплохо, а вот игры нет. В прошлом сезоне, когда пришел Хави, я списывал все на несыгранномть команды, но сейчас… Защита средняя, центр неплох (очень неплох), но а в атаке нет никого: только дошли до штрафной -все!
      Я очень верил в Маэстро, но был насторожен. К сожалению, он провалился с треском… Очень жаль.
      Naherger
      Naherger
      вчера в 20:45
      Барса давид на судей не меньше. Просто сейчас барса шлак,поэтому и давить особо не получается
      Amiralla
      Amiralla
      вчера в 20:43
      Это не новость
      Гость
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