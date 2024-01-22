«Альмерия» отреагировала на публикацию переговоров ВАР по голу Винисиуса

«Альмерия» потерпела поражение от «Реала» в матче Ла Лиги (2:3).
Серьёзные споры вызвал второй гол мадридской команды, забитый нападающим Винисиусом Жуниором. Арбитр изначально не засчитал мяч, зафиксировав игру рукой, но после видеопросмотра изменил решение.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала переговоры ВАР при оценке эпизода. «Альмерия» на своей официальной странице в соцсети отреагировала на это следующим образом:
Почему они не показывают судье остальные ракурсы, которые мы видели по телевизору?