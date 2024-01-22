«Альмерия» отреагировала на публикацию переговоров ВАР по голу Винисиуса

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вчера, 13:59

«Альмерия» потерпела поражение от «Реала» в матче Ла Лиги (2:3).

Серьёзные споры вызвал второй гол мадридской команды, забитый нападающим . Арбитр изначально не засчитал мяч, зафиксировав игру рукой, но после видеопросмотра изменил решение.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала переговоры ВАР при оценке эпизода. «Альмерия» на своей официальной странице в соцсети отреагировала на это следующим образом: