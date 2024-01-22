Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2023/2024

«Альмерия» отреагировала на публикацию переговоров ВАР по голу Винисиуса

вчера, 13:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Альмерия» потерпела поражение от «Реала» в матче Ла Лиги (2:3).

Серьёзные споры вызвал второй гол мадридской команды, забитый нападающим Винисиусом Жуниором. Арбитр изначально не засчитал мяч, зафиксировав игру рукой, но после видеопросмотра изменил решение.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала переговоры ВАР при оценке эпизода. «Альмерия» на своей официальной странице в соцсети отреагировала на это следующим образом:

Почему они не показывают судье остальные ракурсы, которые мы видели по телевизору?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГлавный арбитр финала чемпионата мира-2018 Питана вошёл в ЭСК РФС
Вчера, 12:37
Стало известно, где и когда пройдёт сбор судей РПЛ
Вчера, 10:48
Полыхает судейский скандал в Испании. «Реал» вырвал победу на 99-й минуте матча
Вчера, 09:36Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии33
ОфициальноВ Португалии арбитры начнут объявлять решения после использования VAR
19 января
Рекордный штраф Карпина и падение числа удалений. Резюме судейства в РПЛ 2023/24
14 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Тренер «Осасуны» раскритиковал работу арбитра в матче с «Барселоной»
12 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:51
Ну, если учесть, что мяч тело физическое, и прикосновение с ним может создать колебания или вздрагивания материала- то ничего удивительного.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:14, ред.
Да, после столкновения с мячом сразу возникла сквозняк, какое совпадение)))
— Винисиус, давай забей рукой, а я подую после столковения, — сказал сквозняк из Севера...))

Футболка довольно плотнее сидит на плече, чем на бицепсе, и не так сильно смещается в момент столкновения с мячом. Не нужно быть гением, чтобы это понять, и не нужно быть дураком, чтобы это игнорировать.
Capral
Capral
вчера в 18:07
Футболка шевелится? А она от ветра или от движения воздуха не может шевелиться? Вроде как не в космосе играли, в невесомости...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:01
https://www.youtube.com/shorts/dw95fFmxG-8
Ну вы даете товарищи! Посмотрите на этот повтор, он почти забил бицепсом. Где смотрят ваши глаза? Или вы думаете что Винисиус мутант, и его плечо шире обычного? Посмотрите второй повтор, как шевелится футболка после столкновения с мячом. Такой волны не было бы, если бы он забил плечом. Это физика.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:02
Ну тогда, Ярмолку- с Юбилеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как сказал, о нем, однажды, С.С.Говорухин: "Ярмольник- самый неповторимый пират, всех времен и народов"!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:58
...кстати о 70 -ти, сегодня Цыпленку Табака исполнилось!!!
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:54
Привет, Яков!!!
Ну вот, теперь понятно!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:52
Привет, Дружище!!!
Да всё понятно. Величайший клуб в мире- многим не дает спокойно спать, вот и выискивают разные небылицы. Я думаю, еще, лет 50-70, НИКТО и близко не подойдет к рекордам Королевского Клуба!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
...привет геноссе! Спецы сразу бы определили снимок в фотошоп,
с помощью этой хр-ни, к примеру мы можем оказаться вдвоём,вместе на приёме у Папы Римского или получить ЗМ заслуженно, вместо Карлика...!!!
3ton
3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:42
Где ты был , когда Реалу ставили пенальти до штрафной , за попадание в спину и голову ?
Это другое ?🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:17
Виктор, привет! да это понятно. Я к тому, что не поставь судья пену вопросов бы к судье не было так же. Тем более Рюдигер по линии мяча нарушал правила, залетев на плечи соперника.
А за отмашку надо было сразу свистеть, а не отменять гол.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:05
Почему, пенальти спорный и отмененный гол? Пенальти правильный- выставленная рука защитника в которую попал мяч- это пенальти. Отмененный гол, тоже правильно, так как, голу в ворота Реала, предшествовал, удар по лицу игрока Реала игроком Альмерии.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:55
По этому моменту вообще нет претензий.
Самый спорный это пенальти и отмененный гол
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:42
Доброго Здоровья sihafazatuon!
Рука Бога.)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:33
Почему все эти эксперты, которые пишут про этот непонятный момент, не писали про то, что из-за ошибок судьи в матчах с Севильей и Атлетико Мадрид, королевский клуб потерял чемпионство? Тогда выиграл Атлетико. Вот это в действительности было воровством.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:25
Нет.
6nbg3vgf6vv8
6nbg3vgf6vv8
вчера в 15:18
Всегда и везде спорные моменты решаются в пользу грандов, особенно когда это очень нужно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:14
неужели не узнаешь матч?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:55
Откуда эта фальшивка?! Реал вчера играл в другой форме!!!
112910415
112910415
вчера в 14:23
вопрос, конечно, неизбежный ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:19, ред.
Жаль Альмерию, но уже ниче не поделать
Capral
Capral ответ nxtws8ahjsgy (раскрыть)
вчера в 14:17
Движение было плечом, но не рукой. Кроме того, всё произошло в силовой борьбе, где, Вини, фактически, оказался между двумя защитниками соперниками, он не выходил на чистый мяч. Как по мне- гол правильный, а мяч- не опустился ниже рукава нападающего Реала. Досаду игроков Альмерии понять можно: вести 2:0 на поле Реала, показывать, вполне содержательную игру и проиграть- конечно обидно... Но, чтобы быть предельно объективными, надо признать, что гол был забит по правилам. Ну или, тогда, надо принять правила, отменяющие игру плечом, чтобы не было путаницы. Но пока, новых правил нет- гол будет засчитан.
nxtws8ahjsgy
nxtws8ahjsgy
вчера в 14:04
В интернете поднялся не хилый бугурт на тему вчерашнего гола Винисиуса, который был засчитан.... а учитывая акцентированное движение, то вопросы есть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 