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Тимощук проводит матч «Зенит» — «Аль-Фатех» в качестве главного арбитра

вчера, 14:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-ФатехМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук исполняет обязанности главного арбитра товарищеского матча с «Аль‑Фатехом».

Его помощниками являются представители тренерского штаба саудовской команды.

Встреча, которая проходит в Дубае, началась в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
shur
shur ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:43
...тогда сразу золотые футболки пускай заказывают!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:48
Была.
Мну сам видел очень давно, раков и пиво делили с бодуна)))
77w3m63xnc95
77w3m63xnc95
вчера в 16:31
Так он своим будет подсуживать
makkie
makkie
вчера в 16:22
Готовится судить матчи Зенита в РПЛ?)
112910415
112910415
вчера в 16:15
экономия всегда уместна )
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:06
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 15:59
    Что это еще за ноу-хау?
    Интерес
    Интерес
    вчера в 15:36
    Это наработка для последующего внутреннего пользования-так можно обеспечить восхождение на пошатнувшийся трон.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:23, ред.
    Если Зенит уступит в этой товарищеской встрече , вряд ли Толик для многих останется товарищем...)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:19
    В какую сторону он свистит?))
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 15:17
    Может быть его вместо Семака поставить главным в Зените...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:11, ред.
    Что то мне подсказывает Зенит не проиграет....

    Кто нибудь знает была ли когда нибудь драка между главным арбитром и помощниками ???
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 14:45
    Классная игра, уже оз в первом тайме заход, Тимощук красава!
    Гость
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