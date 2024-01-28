Тимощук проводит матч «Зенит» — «Аль-Фатех» в качестве главного арбитра

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вчера, 14:33

Тренер «Зенита» исполняет обязанности главного арбитра товарищеского матча с «Аль‑Фатехом».

Его помощниками являются представители тренерского штаба саудовской команды.

Встреча, которая проходит в Дубае, началась в 14:00 по московскому времени.