Тимощук проводит матч «Зенит» — «Аль-Фатех» в качестве главного арбитра

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук исполняет обязанности главного арбитра товарищеского матча с «Аль‑Фатехом».
Его помощниками являются представители тренерского штаба саудовской команды.
Встреча, которая проходит в Дубае, началась в 14:00 по московскому времени.
Мну сам видел очень давно, раков и пиво делили с бодуна)))
Мну сам видел очень давно, раков и пиво делили с бодуна)))
Кто нибудь знает была ли когда нибудь драка между главным арбитром и помощниками ???
Кто нибудь знает была ли когда нибудь драка между главным арбитром и помощниками ???