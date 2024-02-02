Орье и Винисиус пополнили состав «Галатасарая»

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вчера, 20:17

«Галатасарай» взял в аренду нападающего «Фулхэма» . Турецкий клуб отдал за бразильца 600 тысяч евро, равную сумму футболист получит за остаток нынешнего сезона.

Помимо этого, турецкий коллектив купил защитника «Ноттингем Форест» . В данном случае турецкий коллектив отдал 100 тысяч евро в качестве оплаты трансфера. Сам француз получит 600 тысяч евро в качестве оклада за текущий сезон, а также 150 тысяч в виде бонуса. Договор рассчитан до лета 2024 года.