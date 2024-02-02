Орье и Винисиус пополнили состав «Галатасарая»

«Галатасарай» взял в аренду нападающего «Фулхэма» Винисиуса. Турецкий клуб отдал за бразильца 600 тысяч евро, равную сумму футболист получит за остаток нынешнего сезона.
Помимо этого, турецкий коллектив купил защитника «Ноттингем Форест» Сержа Орье. В данном случае турецкий коллектив отдал 100 тысяч евро в качестве оплаты трансфера. Сам француз получит 600 тысяч евро в качестве оклада за текущий сезон, а также 150 тысяч в виде бонуса. Договор рассчитан до лета 2024 года.
Одного купили за 600 тысяч, второго так вообще за 100, это очень смешные цены, даже по меркам РПЛ, не говоря уже об АПЛ.
Это просто сбор ненужных игроков.
Если, что, то Винисиус это не тот, что с Реала.
Одного купили за 600 тысяч, второго так вообще за 100, это очень смешные цены, даже по меркам РПЛ, не говоря уже об АПЛ.
Это просто сбор ненужных игроков.
Если, что, то Винисиус это не тот, что с Реала.