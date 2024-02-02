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Орье и Винисиус пополнили состав «Галатасарая»

вчера, 20:17

«Галатасарай» взял в аренду нападающего «Фулхэма» Винисиуса. Турецкий клуб отдал за бразильца 600 тысяч евро, равную сумму футболист получит за остаток нынешнего сезона.

Помимо этого, турецкий коллектив купил защитника «Ноттингем Форест» Сержа Орье. В данном случае турецкий коллектив отдал 100 тысяч евро в качестве оплаты трансфера. Сам француз получит 600 тысяч евро в качестве оклада за текущий сезон, а также 150 тысяч в виде бонуса. Договор рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
therapy
therapy
сегодня в 00:44
Сейчвс вообще не понял зачем это делать, усиление- так непохоже, на трансфер кого-то готовят- тоже вроде нет, вопрос зачем, Ылмаз забивает.тем более зарплату второму положили за полгода в шесть разы больше чем сам трансфер обошолся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:52
Какое не какое,но все таки будет усиление.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Не удивлюсь если со временем Галатасарай обвинят в уклонении от налогов и путешествии по серым схемам приобретения игроков.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:55
Это сарказм, шутка или ещё что то?
Одного купили за 600 тысяч, второго так вообще за 100, это очень смешные цены, даже по меркам РПЛ, не говоря уже об АПЛ.
Это просто сбор ненужных игроков.
Если, что, то Винисиус это не тот, что с Реала.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:34
Похоже сарай хочет усилиться по полной программе...
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