Канчельскис: «В новой книге опишу всю действительность нашего футбола»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России заявил, что в скором времени начнет работать над написанием новой книги.

Уже скоро начну писать третью книгу «Андрей Канчельскис. Возвращение в Россию», где будет описана вся действительность нашего футбола. В этой работе отмечу своё возвращение в РПЛ , где расскажу о том, как я столкнулся с жуликами, проходимцами и негодяями нашего футбола. Это автобиография, всё основано на реальных событиях. Будут как футбольные, так и околофутбольные и нефутбольные темы.

Сроки написания составят год–полтора. Сама книга с большой долей вероятности выйдет в следующем году. О точных датах релиза будет известно позже. Сейчас уже активно начинаем писать книгу, времени предостаточно, а я, как автор, никуда не спешу.