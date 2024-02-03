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Канчельскис: «В новой книге опишу всю действительность нашего футбола»

вчера, 12:56

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени начнет работать над написанием новой книги.

Уже скоро начну писать третью книгу «Андрей Канчельскис. Возвращение в Россию», где будет описана вся действительность нашего футбола. В этой работе отмечу своё возвращение в РПЛ, где расскажу о том, как я столкнулся с жуликами, проходимцами и негодяями нашего футбола. Это автобиография, всё основано на реальных событиях. Будут как футбольные, так и околофутбольные и нефутбольные темы.

Сроки написания составят год–полтора. Сама книга с большой долей вероятности выйдет в следующем году. О точных датах релиза будет известно позже. Сейчас уже активно начинаем писать книгу, времени предостаточно, а я, как автор, никуда не спешу.

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Интерес
Интерес
вчера в 19:27
Андрюха анонсировал выход через два года книги,которую сейчас же(по новой практике) можно назвать легендарной,гениальной и информативной.
Название уже есть -"Моя жизнь среди зверей футбола".А начнётся книга с действительно легендарной фразы :"Первые семь секунд "Спартак" играл хорошо!".
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:18
Это он что, напугать хочет российский футбол?
shur
shur ответ ms9mjrdupm55 (раскрыть)
вчера в 13:15
...лучше написать как дальше жить и что надо делать, чтобы поколение хорошее выросло и футбол на должный уровень поднялся...!
ms9mjrdupm55
ms9mjrdupm55
вчера в 12:58
Не надо нашего, пусть про АПЛ байки рассказывает.
Гость
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