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Гол Кварацхелии принёс «Наполи» победу над «Вероной»

вчера, 18:59
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Наполи» обыграл «Верону» (2:1) в матче 23-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил защитник «Вероны» Диего Коппола. На 79-й минуте нападающий «Наполи» Сириль Нгонге сравнял счёт. На 87-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия вывел «Наполи» вперёд.

«Наполи» идёт на 7-м месте (35 очков), «Верона» занимает 18-е место (18 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:50
еле-еле, с большим трудом, одолели аутсайдера ...
Capral
Capral ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 21:20
Забивать командам из топ-5, наверно дело нужное. Но вот, забивать, раз в полгода аутсайдеру из зоны вылета, вероятно не самое достойное. Думаю, согласитесь.
7tcyv6k7bw7s
7tcyv6k7bw7s
вчера в 20:41
Наполи явно сдал, даже аутсайдера обыгрывают с трудом.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:04
Грузын зарешал..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:23
Макс, только из Уважения к тебе, я принимаю твою защиту к этому товарищу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Виктор.
В Наполи "подвал" начинается с Де Лаурентиса.
Хвича же там один из немногих, кто хотя бы пытается оттуда вылезти.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 19:13
Забивать команде из топ-5 чемпионатов, это не то же самое, что забивать в бог знает каком чемпионате полулюбителям среди жарких песков. Можно сказать, на сегодняшний день, Хвича на голову лучше кумира молодёжи с острова, омываемого Атлантическим океаном.

Наполи, конечно, далёк от лучшего себя образца прошлого года, но грузин по-прежнему делает результат. Будет летом прекрасным усилением для любого топ-клуба.
Capral
Capral
вчера в 19:05
Он в своём репертуаре- забивать середнякам и подвалу. Верона- в чистой зоне вылета, третья команда в чемпионате по забитым- с конца. Вот, с кем, он делает результат. Я уже даже стал забывать о нём...
k539a8sdzacx
k539a8sdzacx
вчера в 19:02
Важный гол Хвича очень радует. Поздравляю с победой!
Гость
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