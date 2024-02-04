Гол Кварацхелии принёс «Наполи» победу над «Вероной»

«Наполи» обыграл «Верону» (2:1) в матче 23-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 72-й минуте забил защитник «Вероны» Диего Коппола. На 79-й минуте нападающий «Наполи» Сириль Нгонге сравнял счёт. На 87-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия вывел «Наполи» вперёд.
«Наполи» идёт на 7-м месте (35 очков), «Верона» занимает 18-е место (18 очков).
Наполи, конечно, далёк от лучшего себя образца прошлого года, но грузин по-прежнему делает результат. Будет летом прекрасным усилением для любого топ-клуба.
Наполи, конечно, далёк от лучшего себя образца прошлого года, но грузин по-прежнему делает результат. Будет летом прекрасным усилением для любого топ-клуба.