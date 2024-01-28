Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым в ЦСКА

1706443013

вчера, 14:56

Агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника ЦСКА , высказался на тему конкуренции игрока с за место левого защитника в команде.

Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА .

Московский клуб объявил о трансфере Кругового из «Зенита» 17 января. Контракт вступит в силу летом 2024 года.