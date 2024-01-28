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Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым в ЦСКА

вчера, 14:56

Агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался на тему конкуренции игрока с Данилом Круговым за место левого защитника в команде.

Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА.

Московский клуб объявил о трансфере Кругового из «Зенита» 17 января. Контракт вступит в силу летом 2024 года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:13
Хрен и редька, редька и хрен.
vwejazk3xsjt
vwejazk3xsjt
вчера в 15:36
Попробовал бы он сказать , что игрок испугался...
Интерес
Интерес
вчера в 15:35
Чтобы насмешить подругу,
забились мы на ресторан:
Круговой пойдёт по кругу,
а Милан уйдёт в "Милан".
shlomo
shlomo
вчера в 15:14
Когда есть здоровая конкуренция, то она приносит только пользу.
Гость
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