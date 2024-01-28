Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым в ЦСКА

Агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался на тему конкуренции игрока с Данилом Круговым за место левого защитника в команде.
Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА.
Московский клуб объявил о трансфере Кругового из «Зенита» 17 января. Контракт вступит в силу летом 2024 года.
забились мы на ресторан:
Круговой пойдёт по кругу,
а Милан уйдёт в "Милан".
забились мы на ресторан:
Круговой пойдёт по кругу,
а Милан уйдёт в "Милан".