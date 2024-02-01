Карпин готов тренировать в Ла Лиге за меньшие деньги, чем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он поехать тренировать в Ла Лигу, если будет получать в чемпионате Испании меньше, чем в «Ростове».
В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке. Естественно, поехал бы.
Чёт вспоминаю, как Федун в истерике орал, что Карпин потратил 250 лямов и не смог ничего выиграть)
Чёт вспоминаю, как Федун в истерике орал, что Карпин потратил 250 лямов и не смог ничего выиграть)