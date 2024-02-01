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Карпин готов тренировать в Ла Лиге за меньшие деньги, чем в «Ростове»

вчера, 10:57

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он поехать тренировать в Ла Лигу, если будет получать в чемпионате Испании меньше, чем в «Ростове».

В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке. Естественно, поехал бы.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:15
- Рыба ищет - где глубже. А человек - где лучше. Каждый имеет право на мечту. В чём же проблема? Выставляешь свою кандидатуру на пост ГТ любой команды в Ла Лиге (ну какая больше нравится), и ждёшь, когда клюнет "золотая рыбка". Потом выдерживаешь паузу, и - резко подсекаешь. Все в шоколаде... Главное - поклёвку не проспать ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:39
Каждый специалист у себя любимого в цене ипри амбициях. Решил Карпин сменить работу - Бог ему судья.
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:31
"Естественно, поехал бы."
Это когда у футболистов про европу спрашивают. В итоге играют до конца карьеры в России)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:54
Ла Лига помнит его, как игрока...
Но, сомневаюсь, что воспринимает как тренера.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:57
Познания у Валеры про Ла Лигу просто потрясные - Клопп, Гвардиола)))
Каждый толковый тренер знает себе цену, да их и зовут на приличные деньги. А Валера сразу показывает свою "компетентность" отсутствием финансовых запросов.
Ну а про успехи Валеры в тренерской карьеры вовсе молчу
Ximelin
Ximelin
вчера в 12:47, ред.
Дзюбу еще с собой нужно прихватить, чтобы Ла Лига со смеху померла.
adekvat
adekvat
вчера в 12:43
С кем соревноваться, клоун сперва тут чего нибудь добейся.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:43
Маэстро, день начинается, с хорошего настроения, которое, Вы, любезно предоставляете нам, в качестве- замечательных советских роликов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:42
Но амбиции надо подкреплять достижениями, чтобы уехать хотя бы в "Ференцварош", как Усы. А у Карпина ,как мы знаем, в "Спартаке" было спорно, да, он занимал приличные места, но и Федун мощно вкладывался тогда (по мнению Федуна, плохо), в Испании не получилось в "Мальорке", в "Торпедо" Армавир был просто трэш, он там все антирекорды обновил, в итоге всё хорошее связано с "Ростовом", но даже на этом фоне Федотов или Осинькин как тренера выглядят гораздо лучше.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:34
Дело не в Ла Лиге и не в том, ждут в ней В.Г. или нет. Дело в амбициях Карпина, причём в этом случае здоровых, которому, я уверен, надоела "фермерская" лига, т.е. чемпионат России. Он, поварившись длительное время в чемпионате Испании, прекрасно понимает различие в профессиональном уровне наших лиг, а потому его слова необходимо понимать всем именно в этом направлении.
s36gk25yq45a
s36gk25yq45a
вчера в 12:07
Ну не думаю, что в Ростове платят прям грандиозные деньги, сопоставимые хотя бы со Спартаком. А работать задарма - себя не уважать.
lotsman
lotsman
вчера в 11:55
Карпин готов, а Ла Лига готова? Карпину захотелось на тёплое побережье Средиземноморья.)
Futurista
Futurista
вчера в 11:51
ub2bbgzrxwqu
ub2bbgzrxwqu
вчера в 11:38
Валера бы их всех сделал, даже не сомневаюсь
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:31
Тренер не потянувший Сегунду, рассуждает, поехал бы тренировать в ЛаЛигу, или нет. Смешно.... А вот егойная жена, уверяет, что нельзя обесценивать труд. И никуда бы он не поехал. Т.е. жена про бабки и правильный посыл во вселенную, а муж про амбиции (правда ни Гвардиолы, ни Клопа нет в Ла-Лиге, но не будем придираться, человек образно сказал....:))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:23
Они прям ждут тренера, который за всю карьеру не выиграл ни одного титула, и так один такой элитный в "Челси" уже есть, который с ПСЖ смог проиграть Лигу Фермеров, а ныне утверждает, что ему теперь вообще выигрывать не надо.

Чёт вспоминаю, как Федун в истерике орал, что Карпин потратил 250 лямов и не смог ничего выиграть)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:23, ред.
Очень может быть, если учесть, культуру общения Карпина...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:20
"Клопом".

Так прямо и сказал?)
zm7uakheddu8
zm7uakheddu8
вчера в 11:13
Значит Карпин знает свою силу! Так докажи дома...
112910415
112910415
вчера в 11:02
главное, там ЭСК нету ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:02
На место Хави метит?)) А Мостовой в реал?))
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