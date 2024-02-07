Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов приостановил карьеру в 28 лет

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов в своём телеграм-канале объявил о приостановлении футбольной карьеры.
С лета 2023 года футболист выступал за клуб «Народная Команда» в Медиалиге.
В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя.
А парням из «Народной Команды» я желаю максимально плотно подготовиться к новому сезону, подойти к нему без травм. И достичь самых максимальных результатов!
Удачи!
Федун, как оказалось, "приговорил" игрока, назвав его "русским Месси", ещё год назад он говорил, что это прозвище настолько к нему прилипло, что его так называли в любом клубе, даже зарубежном.
Карпин жаловался, что в 20 лет Давыдов не хочет выкладываться на тренировках, зато не только ездит на них на своем Мерседесе, но и с личным водителем (права Денису было так же лень получить, как и выкладываться, поэтому он нанимал своих знакомых на должность водителя).
Далее в любом клубе, в котором бы он не побывал, было одно и то же - бесконечная череда мелких травм, из-за которых он "плохо себя чувствовал" и не мог играть, зато в видеоигры он играл по 3-4 часа в день минимум, как он вспоминает.
В итоге "русский Месси" стал практически нарицательным именем того, что огромный талант + огромная лень - намного хуже, чем отсутствие таланта и трудолюбие.
Федун, как оказалось, "приговорил" игрока, назвав его "русским Месси", ещё год назад он говорил, что это прозвище настолько к нему прилипло, что его так называли в любом клубе, даже зарубежном.
Карпин жаловался, что в 20 лет Давыдов не хочет выкладываться на тренировках, зато не только ездит на них на своем Мерседесе, но и с личным водителем (права Денису было так же лень получить, как и выкладываться, поэтому он нанимал своих знакомых на должность водителя).
Далее в любом клубе, в котором бы он не побывал, было одно и то же - бесконечная череда мелких травм, из-за которых он "плохо себя чувствовал" и не мог играть, зато в видеоигры он играл по 3-4 часа в день минимум, как он вспоминает.
В итоге "русский Месси" стал практически нарицательным именем того, что огромный талант + огромная лень - намного хуже, чем отсутствие таланта и трудолюбие.