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Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов приостановил карьеру в 28 лет

вчера, 17:56

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов в своём телеграм-канале объявил о приостановлении футбольной карьеры.

С лета 2023 года футболист выступал за клуб «Народная Команда» в Медиалиге.

В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя.

А парням из «Народной Команды» я желаю максимально плотно подготовиться к новому сезону, подойти к нему без травм. И достичь самых максимальных результатов!

Удачи!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:31
да, не получился из него Месси, прискорбно !
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 21:25
Скоро о песчаном карьере речь будет идти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:51
Ну что то на подобие "академотпуска" , только в футболе...)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:02
о какой такой карьере идёт речь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:38
Денис Давыдов - эталон того, что талант - абсолютно не главное.

Федун, как оказалось, "приговорил" игрока, назвав его "русским Месси", ещё год назад он говорил, что это прозвище настолько к нему прилипло, что его так называли в любом клубе, даже зарубежном.

Карпин жаловался, что в 20 лет Давыдов не хочет выкладываться на тренировках, зато не только ездит на них на своем Мерседесе, но и с личным водителем (права Денису было так же лень получить, как и выкладываться, поэтому он нанимал своих знакомых на должность водителя).

Далее в любом клубе, в котором бы он не побывал, было одно и то же - бесконечная череда мелких травм, из-за которых он "плохо себя чувствовал" и не мог играть, зато в видеоигры он играл по 3-4 часа в день минимум, как он вспоминает.

В итоге "русский Месси" стал практически нарицательным именем того, что огромный талант + огромная лень - намного хуже, чем отсутствие таланта и трудолюбие.
hmr23acm4pa2
hmr23acm4pa2
вчера в 18:00
Больше чем на футболе не заработаешь.
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