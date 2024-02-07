Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов приостановил карьеру в 28 лет

Бывший нападающий «Спартака» в своём телеграм-канале объявил о приостановлении футбольной карьеры.

С лета 2023 года футболист выступал за клуб «Народная Команда» в Медиалиге.

В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя.

А парням из «Народной Команды» я желаю максимально плотно подготовиться к новому сезону, подойти к нему без травм. И достичь самых максимальных результатов!

Удачи!