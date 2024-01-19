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Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

вчера, 22:53

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards высказался на тему завершения карьеры.

На данный момент, если честно, не знаю, когда это произойдёт. Но, конечно, это будет скоро. Я имею в виду, лет через десять, но... нет, я шучу. Не знаю, посмотрим.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:59
Роналду: "Откуда я знаю какой будет в 50-х годах столетия. Может тогда и сыграю, прощальный матч "
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 10:10
Интересно было бы посмотреть на Роналду и Месси на ЧМ-2026 .
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:34, ред.
39 лет через пару недель стукнет Рону. Но ещё 3-5 лет как минимум может играть.
Дрогба играл до 40 лет. Ривалдо до 42. Роже Милла до 44.
zejsc7fpgnqq
zejsc7fpgnqq
сегодня в 06:14
Форма у него отличная, ещё лет пять отбегает
gv52hkcn5hc6
gv52hkcn5hc6
сегодня в 05:34
Пока по полмиллиарда за сезон платят - никаких окончаний карьеры.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:32
Пока Мендеш будет давать ему подобные призы дырявый будет играть.
Скоро с пингвинами будет играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:30
Надо играть, пока играется...
И в сборной с сыном выйти на поле.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:02
Учитывая то что в свои 38 лет он до сих пор является лучшим голеодором мирового футбола, то и поиграть сможет ещё пару лет уж точно .
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:23
Лет 5 еще точно будет играть!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Прочитав заголовок думал будет традиционный в таких случаях ответ - Не дождётесь - ну почти...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:17
Нырял, ныряю и буду нырять.
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