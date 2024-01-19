Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards высказался на тему завершения карьеры.
На данный момент, если честно, не знаю, когда это произойдёт. Но, конечно, это будет скоро. Я имею в виду, лет через десять, но... нет, я шучу. Не знаю, посмотрим.
Дрогба играл до 40 лет. Ривалдо до 42. Роже Милла до 44.
Дрогба играл до 40 лет. Ривалдо до 42. Роже Милла до 44.
Скоро с пингвинами будет играть.
Скоро с пингвинами будет играть.
И в сборной с сыном выйти на поле.
И в сборной с сыном выйти на поле.