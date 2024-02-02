Мамаев: «В футбол не тянет. Работы много»

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев сообщил, что не планирует возобновлять игровую карьеру.
В футбол не тянет. Работы много. Академия развивается семимильными шагами. Заняты сейчас совершенно другим.
Глушаков? Он тренируется на профессиональном уровне. А я уже закончил. Сейчас футбол не рассматриваю. Мы движемся в другом направлении. Сейчас у нас есть проект, который мы развиваем.
Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?
таким клоуном от футбола Мамай и запомнится и то думаю не надолго....!!!
таким клоуном от футбола Мамай и запомнится и то думаю не надолго....!!!