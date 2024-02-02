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Мамаев: «В футбол не тянет. Работы много»

вчера, 20:56

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев сообщил, что не планирует возобновлять игровую карьеру.

В футбол не тянет. Работы много. Академия развивается семимильными шагами. Заняты сейчас совершенно другим.

Глушаков? Он тренируется на профессиональном уровне. А я уже закончил. Сейчас футбол не рассматриваю. Мы движемся в другом направлении. Сейчас у нас есть проект, который мы развиваем.

Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?

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Все комментарии
shur
shur ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 13:11
...Андрюха-пенсионер...заслуженный!
Palex
Palex ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:08
А что не так он сказал? Медиалига, это чушь несусветная, цирк и клоунада от футбола. Аршавин кстати, тоже придерживается такой же позиции, как и Мамаев. Или он для тебя тоже клоун?
112910415
112910415
сегодня в 07:41
предельно серьёзный человек
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
А кому он нужен в футболе?
Strashniy
Strashniy
сегодня в 00:36
Мутное какое-то дело у Мамаева.
Интерес
Интерес
сегодня в 00:26
Академия ЧЕГО???
shur
shur
вчера в 22:50
"Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?"...вот
таким клоуном от футбола Мамай и запомнится и то думаю не надолго....!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:14
Работа?Люди под словом "работа" подразумевают совсем другое.
adekvat
adekvat
вчера в 21:36
Футбол не расматриваю, академию балета развиваю. В шоу на тнт снимаюсь. Не когда футболом заниматься.
Гость
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