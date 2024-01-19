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Дзюба рассказал, когда будет готов завершить карьеру

вчера, 09:53

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба дал комментарий на тему будущего завершения карьеры.

Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.

Заодно и контракт автоматом продлится? Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 10:41
Когда руки отсохнут ,тогда и закончит или кончит !
K_TS16
K_TS16
вчера в 23:12
Хорошие цели
протон
протон
вчера в 18:35
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 16:27
Ещё добавил бы что с рождения за Локо болел,такое чувство что он как проститут и вам дам и вам дам. Он про Спартак и Зенит уже забыл,а если китайцы позовут, и показывая по китайскому ТВ спросят как он относится китайскому футболу, то скажет всю жизнь любил китайский футбол с Шаолинем, китайскую еду и съест кузнечика
shur
shur
вчера в 14:48
..когда всё лучшее позади, надо найти в себе мужества,в данном случае наглости,чтобы так высказываться, но ведь это Россия ,детка, у нас всё дозволено...!!! Нет здоровой конкуренции , от того Дзюбы, Смоловы и т.д. .... процветают...!!! ...
Baggio R.
Baggio R. ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:32
Про могуч языком слишком двусмысленно звучит. Лучше не писать подобное, чтоб ни у кого не возникло подозрений, откуда такие знания.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:12, ред.
А может и он, вместе с хозяином кабинета, посмеется над нами, подмахивая, на зеленом сукне, очередной контракт...
Или Вы это исключаете?
adekvat
adekvat
вчера в 14:00
Он еще у Слуцкого в Китае поиграет.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:35
Пусть поиграет еще,порукоблудить всегда успеет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:28
36-й год...
"Контракт в любом случае можно продлить, если будет желание."
Где то в кабинете РЖД посмеялись от души....
lotsman
lotsman
вчера в 13:27
Если ещё есть порох, то о завершении карьеры говорить не надо. Наоборот, надо ставить более высокие цели и стремить к ним.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:16
Честно говоря, не хотел бы, чтобы Дзюба стал лицом российского футбола, уж лучше пусть будет на 1 месте Кержаков.
311
311
вчера в 13:15
Надо еще Месси по золотым мячам догнать
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:08
Если бы не заранее заготовленный текст Дзюбы, то выглядело бы это так
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:20
По большому счёту, у меня к Артёму претензий по игре нет. Да, не забивает, но старается, играет на команду и, на мой взгляд, в каждом матче выкладывается по полной. Что - то получается, что - то нет, но это естественное положение вещей для любого футболиста, не только Артёма.
112910415
112910415
вчера в 11:13
как в сказке про волка и семерых козлят ...
-Ох, не Дзюбушкин это голосок, да и песня не его !
гладкие, круглые слова точно Дзюбе не подходят ...
и скучные, правильные смыслы ...
Написали Артёму весь текст, от точки до точки !
p8rrxd2rx8fv
p8rrxd2rx8fv
вчера в 11:07
Еще всех денег не заработал, надо бы еще немного поднакопить.
Интерес
Интерес ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:03
Именно так -когда язык отсохнет! Ну переместится на телеэкран,в компанию подобных,так ведь это тоже продолжение футбольной жизни!
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:46
Высказался - как думает..
nubom
nubom
вчера в 10:20
Здоровому оптимизму Артема можно только позавидовать...
drug01
drug01
вчера в 10:15
У него хорошие планы и перспективы! Он как всегда могуч языком...
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