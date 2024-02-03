Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Экс-хавбек МЮ, «Эвертона» и сборной Бельгии Феллаини завершил карьеру

вчера, 15:37

Бельгийский полузащитник Маруан Феллаини объявил об уходе из профессионального футбола.

Я пишу этот пост, чтобы объявить, что после 18-летней карьеры я ухожу из профессионального футбола.

Но всё началось задолго до этих 18 лет. Я помню, как вчерашний день, свою первую игру в детстве, бесконечные тренировки с отцом, свой первый вызов в «Стандард Льеж» и в сборную Бельгии. Время летит!

Какое это было невероятное путешествие! Я так благодарен, что смог заниматься любимым видом спорта на самом высоком уровне. Я горжусь тем, что представлял «Стандард» в Бельгии, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» в Великобритании, а также «Шаньдун Тайшань» в Китае. Для меня было честью выступать за сборную Бельгии на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Я играл перед лучшими болельщиками мира, и хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить всех их за непоколебимую поддержку на протяжении всей моей карьеры. Ваша поддержка и любовь были для меня постоянным источником вдохновения.

Всё это было бы невозможно без моей семьи, товарищей по команде, тренеров, консультантов и всех, кто был частью моего пути. Ваша любовь, руководство, поддержка и дружба были неоценимы. Спасибо!

Вступая в эту новую главу своей жизни, я с нетерпением жду новых испытаний, но будьте уверены, я продолжу поддерживать эту прекрасную игру всеми возможными способами.

До скорой встречи!

Хавбек в составе «Стандарда» становился чемпионом Бельгии в сезоне 2007/08, а также выигрывал Суперкубок страны в 2008 году. Вместе с «Манчестер Юнайтед» в 2016-м побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, в 2017-м в Кубке Английской Лиги и Лиге Европы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мамаев: «В футбол не тянет. Работы много»
02 февраля
СлухиМодрич может завершить карьеру после Евро-2024
01 февраля
Дядюн готов возобновить игровую карьеру
22 января
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры
19 января
Дзюба рассказал, когда будет готов завершить карьеру
19 января
Андрей Ещенко сообщил, что принял окончательное решение закончить карьеру
06 января
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:18
такого не забыть !
shur
shur
вчера в 17:32
...из тех парней, кого точно не забудешь, спасибо за МЮ....!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:41
И доминировать любил))

Elliada_
Elliada_
вчера в 16:27
Был одним из самых узнаваемых футболистов из-за своей прически
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:56
Удачи, карьера хорошая у него была......
therapy
therapy
вчера в 15:44, ред.
Молодец, никого не забыл, хороший футболист был
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 