Экс-хавбек МЮ, «Эвертона» и сборной Бельгии Феллаини завершил карьеру

Бельгийский полузащитник объявил об уходе из профессионального футбола.

Я пишу этот пост, чтобы объявить, что после 18-летней карьеры я ухожу из профессионального футбола.

Но всё началось задолго до этих 18 лет. Я помню, как вчерашний день, свою первую игру в детстве, бесконечные тренировки с отцом, свой первый вызов в «Стандард Льеж» и в сборную Бельгии. Время летит!

Какое это было невероятное путешествие! Я так благодарен, что смог заниматься любимым видом спорта на самом высоком уровне. Я горжусь тем, что представлял «Стандард» в Бельгии, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» в Великобритании, а также «Шаньдун Тайшань» в Китае. Для меня было честью выступать за сборную Бельгии на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Я играл перед лучшими болельщиками мира, и хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить всех их за непоколебимую поддержку на протяжении всей моей карьеры. Ваша поддержка и любовь были для меня постоянным источником вдохновения.

Всё это было бы невозможно без моей семьи, товарищей по команде, тренеров, консультантов и всех, кто был частью моего пути. Ваша любовь, руководство, поддержка и дружба были неоценимы. Спасибо!

Вступая в эту новую главу своей жизни, я с нетерпением жду новых испытаний, но будьте уверены, я продолжу поддерживать эту прекрасную игру всеми возможными способами.

До скорой встречи!