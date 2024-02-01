Модрич может завершить карьеру после Евро-2024

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вчера, 12:06

Полузащитник точно покинет «Реал» этим летом.

По данным источника, хорват понимает, что играет в нынешнем сезоне больше, чем ожидалось, из-за травм других футболистов середины поля. В следующем сезоне Лука уже не будет получать там много игрового времени, поэтому он принял решение покинуть «Реал» после сезона 2023/24.