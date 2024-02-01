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Модрич может завершить карьеру после Евро-2024

вчера, 12:06

Полузащитник Лука Модрич точно покинет «Реал» этим летом.

По данным источника, хорват понимает, что играет в нынешнем сезоне больше, чем ожидалось, из-за травм других футболистов середины поля. В следующем сезоне Лука уже не будет получать там много игрового времени, поэтому он принял решение покинуть «Реал» после сезона 2023/24.

В подписании Модрича заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Однако если полузащитнику не поступят хорошие предложения этим летом, он сыграет на Евро-2024 со сборной Хорватии, а после завершит карьеру.

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Реал  Хорватия  Модрич Лука
Перевод с cadenaser.com Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:02
Дасаев до 34-х играл, сейчас вратари играют чуть ли не до 40-ка, но и поля лучше, и медицина)
Хиромант
Хиромант ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:54
- А как вам Ринат Дасаев?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:20
Как сказать, можно вспомнить Диму-Дискотеку (Булыкина), Руслана Пименова, Ивана Саенко, Диму Сычева и других известных личностей, которые завершили карьеру в 27-30 лет (Сычев де-юре ещё почислился в клубах ФНЛ и ниже, но 4 гола забил с 30 лет).
Хиромант
Хиромант ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:55
- Да ладно... Вы о чём? Ну какой там возраст... 38 лет. Подумаешь. Для РПЛ самое то... Спорим?
Deville
Deville
вчера в 15:06
было шикарно если бы модрич завершил карьеру в сборной победой на евро 24, в принципе хорваты это заслужили.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
Идеальное завершение карьеры. На обновленном Бернабеу красиво проводят легенду, надеюсь еще и с трофеями в конце сезона. Достойно выступить на Евро и уйти, как Зидан. Великолепный игрок, по мне, как игрок он оказал большее влияние ни игру Реала, чем многие его звездные коллеги...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:03
надо сначала туда пробиться
therapy
therapy
вчера в 12:46
Лучшие годы ушли, старые травмы дают о себе знать, если Модричу оставаться в футболе, то действительно стоит стать тренером.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:33
Модричу пора идти на тренерские курсы, а он до сих пор играет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:30
Пора бы уже и заканчивать, славная карьера получилась, даже ЗМ взял
112910415
112910415
вчера в 12:20
никто не вечен, к сожалению
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:17
Это нормальная ситуация, возраст, ничего не попишешь.

Уже в прошлом сезоне и даже в позапрошлом Модрич не мог бороться, но, особенно это было заметно в прошлом году в ЛЧ, его точность передач под нагрузкой тоже сильно просела, мёртвый "Челси" обыграли легко, но в матче с ним Модрич сделал 3 подряд (!!) неточные передачи, две из которых привели к обрезам.

Поэтому, учитывая, что "Реал" подписывает с игроками после 30 контракты только на один год, Лука точно не дождётся предложения о продлении, да и не надо оно ему.

Тут, если он склонен, можно у шейхов похарчеваться, или же закончить карьеру и начинать новую страницу жизни.
7e53twyj9mzh
7e53twyj9mzh
вчера в 12:08
Удивительно, что он вообще до ЕВРО-2024 дотянул на достаточно высоком уровне.
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