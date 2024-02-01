Модрич может завершить карьеру после Евро-2024

Полузащитник Лука Модрич точно покинет «Реал» этим летом.
По данным источника, хорват понимает, что играет в нынешнем сезоне больше, чем ожидалось, из-за травм других футболистов середины поля. В следующем сезоне Лука уже не будет получать там много игрового времени, поэтому он принял решение покинуть «Реал» после сезона 2023/24.
В подписании Модрича заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Однако если полузащитнику не поступят хорошие предложения этим летом, он сыграет на Евро-2024 со сборной Хорватии, а после завершит карьеру.
Уже в прошлом сезоне и даже в позапрошлом Модрич не мог бороться, но, особенно это было заметно в прошлом году в ЛЧ, его точность передач под нагрузкой тоже сильно просела, мёртвый "Челси" обыграли легко, но в матче с ним Модрич сделал 3 подряд (!!) неточные передачи, две из которых привели к обрезам.
Поэтому, учитывая, что "Реал" подписывает с игроками после 30 контракты только на один год, Лука точно не дождётся предложения о продлении, да и не надо оно ему.
Тут, если он склонен, можно у шейхов похарчеваться, или же закончить карьеру и начинать новую страницу жизни.
Уже в прошлом сезоне и даже в позапрошлом Модрич не мог бороться, но, особенно это было заметно в прошлом году в ЛЧ, его точность передач под нагрузкой тоже сильно просела, мёртвый "Челси" обыграли легко, но в матче с ним Модрич сделал 3 подряд (!!) неточные передачи, две из которых привели к обрезам.
Поэтому, учитывая, что "Реал" подписывает с игроками после 30 контракты только на один год, Лука точно не дождётся предложения о продлении, да и не надо оно ему.
Тут, если он склонен, можно у шейхов похарчеваться, или же закончить карьеру и начинать новую страницу жизни.