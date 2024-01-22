Дядюн готов возобновить игровую карьеру

Экс-игрок «Рубина» и «Динамо» Владимир Дядюн сообщил о желании вернуться в профессиональный футбол.
Все реально. Воспитаю детей, буду чаще тренироваться и года через 2-3, может, вернусь.
Уровень интенсивности тренировок в «Чисто Питер» сильно вырос, это способствует развитию команды и всех игроков.
Рано говорить о моих кондициях, чтобы вернуть их, нужно полтора месяца.
В современном профессиональном футболе и в 38 лет многие вовсю играют.)
В современном профессиональном футболе и в 38 лет многие вовсю играют.)