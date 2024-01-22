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Дядюн готов возобновить игровую карьеру

вчера, 20:48

Экс-игрок «Рубина» и «Динамо» Владимир Дядюн сообщил о желании вернуться в профессиональный футбол.

Все реально. Воспитаю детей, буду чаще тренироваться и года через 2-3, может, вернусь.

Уровень интенсивности тренировок в «Чисто Питер» сильно вырос, это способствует развитию команды и всех игроков.

Рано говорить о моих кондициях, чтобы вернуть их, нужно полтора месяца.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:47
Гурскаа ходят слухи, что Зенит интересуется Дюдюном
112910415
112910415
сегодня в 06:19
это он слишком оптимистичен !
y9beeyfgjm3d
y9beeyfgjm3d
сегодня в 04:40
Впору просится в медиалигу, а не в профессиональный клуб.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22, ред.
Желание это хорошо, но вот восстановить игровые кондиции будет очень трудно. На словах это одно, а на деле все не так.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 01:32
"Вышел за пивом, попросили показать паспорт. Вновь почувствовал себя молодым и перспективным. Может, вернусь. В футбол или в ларёк - пока не решил."
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:55
Желание похвально - осталось набрать кондиции.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:49, ред.
Помню его еще молодым в спартаке нальчик .Сезон или два отыграл.....удачи...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:17
У нас новая профессиональная лига пенсионеров появилась?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
Лучшие его годы были давным давно. Но, всё же, удачи
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:26
Если уверен в себе и в своих силах, то можно попытаться и вернуться.
В современном профессиональном футболе и в 38 лет многие вовсю играют.)
sova147
sova147
вчера в 21:24
Будет очень интересно посмотреть его в деле!!!!
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