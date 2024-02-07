В «Спартаке» заявили, что сделают всё, чтобы сохранить Джикию

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказался на тему будущего защитника Георгия Джикии в команде.
Конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию. Останется ли он в клубе? Ну, многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану.
Будет ли предложен новый контракт? Я не знаю, ничего пока не могу сказать. Специально обученные подготовленные люди могут вам ответить (показывает на генерального директора «Спартака» Олега Малышева).
5 февраля агент игрока Вадим Шпинёв сообщил, что контракт капитана «красно-белых» не будет продлён летом, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.