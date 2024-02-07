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В «Спартаке» заявили, что сделают всё, чтобы сохранить Джикию

вчера, 23:02

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказался на тему будущего защитника Георгия Джикии в команде.

Конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию. Останется ли он в клубе? Ну, многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану.

Будет ли предложен новый контракт? Я не знаю, ничего пока не могу сказать. Специально обученные подготовленные люди могут вам ответить (показывает на генерального директора «Спартака» Олега Малышева).

5 февраля агент игрока Вадим Шпинёв сообщил, что контракт капитана «красно-белых» не будет продлён летом, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 10:29
Или я или тренер? Хмм, какая знакомая позиция. Ну ничего - Джтка всегда может к банщику присоединится, вдвоём искать команду веселее!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:06
Сохранить Джикию можно только так .....
xzv5z34a4dpc
xzv5z34a4dpc
сегодня в 06:47
Либо игрок, либо главный тренер - третьего не дано.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
вот и ладно
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:17
Чехол на задницу сошьют?
t8nj9vevkdkf
t8nj9vevkdkf
вчера в 23:08
Сохранят , если покупатель не найдется
Гость
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