В «Спартаке» заявили, что сделают всё, чтобы сохранить Джикию

Председатель совета директоров «Спартака» высказался на тему будущего защитника в команде.

Конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию. Останется ли он в клубе? Ну, многое зависит от разных факторов. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану.

Будет ли предложен новый контракт? Я не знаю, ничего пока не могу сказать. Специально обученные подготовленные люди могут вам ответить (показывает на генерального директора «Спартака» Олега Малышева).