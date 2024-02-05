Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет. Зарплата — 32 млн евро в год

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вчера, 22:03

Нападающий ПСЖ близок к переходу в «Реал».

По данным источника, форвард подпишет контракт со «сливочными» на 6 лет. Бонус за подписание сделки составит около 100 млн евро, а заработная плата француза — 32 млн евро в год после уплаты налогов.

Также Мбаппе будет владеть 60% своих имиджевых прав. Их использование может принести Килиану и «Реалу» около 165 млн евро за первый сезон, а далее эта сумма будет только расти.