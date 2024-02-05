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Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет. Зарплата — 32 млн евро в год

вчера, 22:03

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

По данным источника, форвард подпишет контракт со «сливочными» на 6 лет. Бонус за подписание сделки составит около 100 млн евро, а заработная плата француза — 32 млн евро в год после уплаты налогов.

Также Мбаппе будет владеть 60% своих имиджевых прав. Их использование может принести Килиану и «Реалу» около 165 млн евро за первый сезон, а далее эта сумма будет только расти.

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Реал  ПСЖ  Мбаппе Килиан
Перевод с eldebate.com Фото: Твиттер Килиана Мбаппе
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:09
всё будет хорошо
однозначно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:58
Всё никак кассу в аэропорту не найдет, чтобы билет в Мадрид купить.Уже давно был бы там ахаха
adekvat
adekvat
сегодня в 07:40
Мир сошел с ума, Реал сильно пожалеет.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:21
Этот трансфер будет как Робиньо из Бразилии когда много сказки было а на деле стал как Азар из Челси.
Чернокожие футболисты не любят быт вторым и не нравятся когда ними командуют. Будет не до понимания и конфликт между Мебаппе и Винисиус
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:00
Пока официально не перешёл поэтому смысла нет верить источникам
Chivas1
Chivas1
сегодня в 06:56
))))))))))))))))))
112910415
112910415
сегодня в 06:29
наконец-то всё окончательно решено ! ))
Найманчик
Найманчик
сегодня в 06:12
3 он нужен! Лучше бы купили топового форварда и все! Состав итак хорош. Думается с мбаппе станет хуже
wppfkfek8evs
wppfkfek8evs
сегодня в 04:37
В общем развел Реал по полной.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:47
Всё таки Мбаппе побеждает, а Перес решил, что имидж и честь это не главное, можно и унизиться, но в будущем получить бабла.
Скоро те кто был категорически против этого перехода будут петь песни во славу Мбаппе, вот увидите.
Hamman
Hamman
сегодня в 00:59
Весь большечемклубовский ,,бомонд" как всегда активничает на ветках про Реал. Ну оно и понятно, свой клуб давно уже ничем порадовать не может...
Regista_888
Regista_888 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:20
    Regista_888
    Regista_888 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    АХАХАХАХАХА

    Что значит не предписано достичь? Есть игроки о которых твой любимый клуб мечтал и с завистью на них смотрел в других клубах.

    В Барсе играл гениальный Роналдиньо, которому рукоплескали на Бернабеу, признавая его шикарную игру.

    В Барсе играл великолепный Кройф, лучший футболист своего времени.

    И напоследок Барса воспитала гнома. Твой Реал даже близко не воспитал игрока такого уровня. Даже игрока уровня Иньесты не смогли воспитать. И ко всему прочему королевский клуб за всю историю не воспитал ни одного обладателя ЗМ.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:54
    Мы сторонние наблюдатели, но переход мну приветствует - надоть в Реал М. сделать ударный трехзубец - Венчик, Мбаппе и белобрысый из М.С.))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:10
    Барселонским только и остаётся, что писать свои грязные вещи? Как и ваши президент и главный тренер, вы тоже нытики, оказывается. Вам же хуже будет, если он и Холанд перейдут в Реал Мадрид, поэтому, вы и боитесь. Реал Мадрид всегда был лучшим клубом в истории футбола. Был мечтой почти всех футболистов. А те, кому не предписано достичь этого,переходят в другие клубы. Такие как Барселона.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 23:05, ред.
    "А что Дешам? Он прогнулся, чтобы свое место сохранить. Отдал Мбаппе капитанскую повязку, право бить пенальти. Гризманн был лучшим выбором. Сейчас там единства нет, как в ПСЖ."


    Чем дальше, тем смешней.
    Мне на это и отвечать надобности нет. Ты всё сделал Сам. )
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Вини в расход.
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:57
    А почему бы самому не стать Мбаппе?
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 22:57
    У многих болельщиков, больше всего волнует вопрос что будет с Винисиусом, после подписания Мбаппе .
    Ведь Перес ради своих амбиций, готов пожертвовать даже им.
    После ухода Роналду, ему нужен новый бренд, приносящией большие доходы
    AgamagA_____
    AgamagA_____
    вчера в 22:55
    Ничего не изменилось. С какого года он уже подписывает контракт с Реалом? Завтра напишут, что Мбаппе остаётся 😂
    Elliada_
    Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:53
    А что Дешам? Он прогнулся, чтобы свое место сохранить. Отдал Мбаппе капитанскую повязку, право бить пенальти. Гризманн был лучшим выбором. Сейчас там единства нет, как в ПСЖ.
    valt134
    valt134
    вчера в 22:46
    Реал упал в моих глазах.
    alex4150008
    alex4150008
    вчера в 22:42, ред.
    На что только не пойдешь, чтобы обыграть Жирону!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:41, ред.
    )))))))))Да, да, да! Об этом ты Дешаму расскажи! А Пеп пусть сядет рядышком ... и послушает.
    Elliada_
    Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Мбаппе не командный игрок. Таких Пеп не берет.
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    вчера в 22:33
    Бешеные деньги, платить за ничего... Мама рулить, мама знает толк... Она по моему объявила в*йну против здравого смысла и может быть против Переса тоже.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:32
    МС - на очереди.
    North West
    North West
    вчера в 22:23, ред.
    Как достал уже этот ваш Мбаппе и Реал! Вот честное слово! Одну и туже новость уже 5 лет подряд читаю.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 22:17
    Нагнул ПСЖ, нагнул Реал.
    Naherger
    Naherger
    вчера в 22:17
    Ну что,когда опровержение будет?
    Делаем ставки😅
    Гость
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