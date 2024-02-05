Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет. Зарплата — 32 млн евро в год

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
По данным источника, форвард подпишет контракт со «сливочными» на 6 лет. Бонус за подписание сделки составит около 100 млн евро, а заработная плата француза — 32 млн евро в год после уплаты налогов.
Также Мбаппе будет владеть 60% своих имиджевых прав. Их использование может принести Килиану и «Реалу» около 165 млн евро за первый сезон, а далее эта сумма будет только расти.
Думаю, что в ПСЖ он чемпов выиграет побольше, чем с Реалом. Другое дело относительно сравнения престижа этих наград. В ЛЧ шансов больше победить, конечно, с Реалом, но тоже далеко не факт, что получится. А вот на всякие индивидуальные награды, типа ЗМ, The Best и иже с ними, в составе Реала значительно больше шансов, чем в ПСЖ при схожих показателях. Так что, если это для Мбаппе важно, то пару ЗМ в составе Реала и сборной Франции он, полагаю, все же возьмет... Это при условии что его целью называются именно награды...
Думаю, что в ПСЖ он чемпов выиграет побольше, чем с Реалом. Другое дело относительно сравнения престижа этих наград. В ЛЧ шансов больше победить, конечно, с Реалом, но тоже далеко не факт, что получится. А вот на всякие индивидуальные награды, типа ЗМ, The Best и иже с ними, в составе Реала значительно больше шансов, чем в ПСЖ при схожих показателях. Так что, если это для Мбаппе важно, то пару ЗМ в составе Реала и сборной Франции он, полагаю, все же возьмет... Это при условии что его целью называются именно награды...
Ведь Перес ради своих амбиций, готов пожертвовать даже им.
После ухода Роналду, ему нужен новый бренд, приносящией большие доходы
Ведь Перес ради своих амбиций, готов пожертвовать даже им.
После ухода Роналду, ему нужен новый бренд, приносящией большие доходы