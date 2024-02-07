Агент Хвичи: «Нам здесь хорошо»

Грузинский вингер останется в «Наполи».

Президент клуба сказал:

Мы встречались с его агентами три месяца назад. Я предложил продлить контракт. Агенты игрока ответили: «Не волнуйтесь, нам тут хорошо. Давайте поговорим в конце сезона».