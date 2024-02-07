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Агент Хвичи: «Нам здесь хорошо»

вчера, 15:46

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия останется в «Наполи».

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис сказал:

Мы встречались с его агентами три месяца назад. Я предложил продлить контракт. Агенты игрока ответили: «Не волнуйтесь, нам тут хорошо. Давайте поговорим в конце сезона».

В нынешнем сезоне грузин провёл 29 матчей, забил 6 голов, и отдал 4 ассиста.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Маэстро, Вы- как всегда, вовремя и в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, он- истинный ТАЛАНТ Режиссера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grizly88
Grizly88 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:06
Кому нам?
Интерес
Интерес
вчера в 19:59
Если они и агентов таскают с собой,то понятен замысел.Чтобы "им" там было хорошо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:59, ред.
Судя по ответу агентов Президенту клуба, лично я могу сделать вывод, что они темнят и ждут окончания сезона только с одной целью: в случае спроса на Хвичу других клубов торговаться с Де Лаурентисом. В противном случае, после предложения последнего о продлении контракта агенты рысью побежали бы в переговорную подписывать новый контракт.
Прочитайте более вдумчиво написанное, и тогда вы, может быть, согласитесь со мной.
Futurista
Futurista
вчера в 17:26, ред.
112910415
112910415
вчера в 16:37
малость неожиданный поворот )
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:31
Это, точно!!! После всего сказанного, делать вид, что ничего не произошло!!! Торгашеская, омерзительная манера!!!
therapy
therapy
вчера в 16:23
Понятно что ждут конца сезона надеясь продать по дороже, вот если Квича был бы в лазарете до конца сезона (лучше без травм), то сразу бы продлили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16
А уже не хорошо, получается, ведь Аурелио три месяца назад встречался, а Мамука только недели три назад исполнял про то, что Осимхен-де перейдет к саудитам, а вот Хвича в топ-клуб скоро поедет.

Или президент даже не в курсе скандалов в клубе, непонятно, ведь Осимхен как раз потом указал Мамуке его место) не может же быть, что он прессу не читает.
Capral
Capral
вчера в 15:54
Хорошо? Ладно. Тогда, зачем были все эти дешевые разговоры- про Реал, Челси и Баварию? Конечно, если никуда не зовут, то надо держаться за Наполи, пока, и оттуда не погнали... Такая, типично, базарно-рыночная логика агента.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
Зачем уезжать оттуда, где комфортно?...
drug01
drug01
вчера в 15:49
Им хорошо а нам тем более!
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