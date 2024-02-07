Агент Хвичи: «Нам здесь хорошо»

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия останется в «Наполи».
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис сказал:
Мы встречались с его агентами три месяца назад. Я предложил продлить контракт. Агенты игрока ответили: «Не волнуйтесь, нам тут хорошо. Давайте поговорим в конце сезона».
В нынешнем сезоне грузин провёл 29 матчей, забил 6 голов, и отдал 4 ассиста.
Или президент даже не в курсе скандалов в клубе, непонятно, ведь Осимхен как раз потом указал Мамуке его место) не может же быть, что он прессу не читает.
Или президент даже не в курсе скандалов в клубе, непонятно, ведь Осимхен как раз потом указал Мамуке его место) не может же быть, что он прессу не читает.
Прочитайте более вдумчиво написанное, и тогда вы, может быть, согласитесь со мной.
Прочитайте более вдумчиво написанное, и тогда вы, может быть, согласитесь со мной.