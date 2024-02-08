«Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в контрольной игре

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вчера, 19:39

«Динамо» выиграло у «Оренбурга» в товарищеском поединке (4:1).

Ярослав Гладышев вывел москвичей вперед на 8-й минуте. Даниил Фомин на 52-й увеличил разрыв в счете, забив «с точки». Гости отыграли один из мячей на 66-й — Николай Титков реализовал пенальти. Денис Боков отличился третьим голом хозяев поля на 74-й, а итоговый счет установил Битело на 85-й минуте.

В другой встрече «Пари НН» разгромил «Торпедо».