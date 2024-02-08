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«Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в контрольной игре

вчера, 19:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Динамо» выиграло у «Оренбурга» в товарищеском поединке (4:1).

Ярослав Гладышев вывел москвичей вперед на 8-й минуте. Даниил Фомин на 52-й увеличил разрыв в счете, забив «с точки». Гости отыграли один из мячей на 66-й — Николай Титков реализовал пенальти. Денис Боков отличился третьим голом хозяев поля на 74-й, а итоговый счет установил Битело на 85-й минуте.

В другой встрече «Пари НН» разгромил «Торпедо».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:06
убедительно получилось
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
...а ещё вот такая новость...! Привет от Кевина!
lotsman
lotsman
вчера в 21:47
Скромничают. 4 - 1 это Динамо не обыграл, это он разгромил Оренбург.)
b79edd9pdzsw
b79edd9pdzsw
вчера в 20:05
Динамо с хорошим настроением готовится, ждём прогресса в игре
баск
баск
вчера в 19:58
Однако, любопытные эксперименты на этих сборах ставит Личка..

Начали матч откровенно молодёжным составом.
Из твёрдой основы только Скопинцев; из полуосновы Лещук и Гладышев;
все остальные- Динамо-2.

Тогда как со стороны Оренбурга в старте было много игроков основы, в т.ч. весь атакующий бомонд.
Однако, первый тайм остался за Динамо, и дело даже не в счёте (гол-то получился как раз курьёзный).

Впервые за долгое время было заметно, что динамовская молодёжь,
привлекаемая к главной команде, на поле не тушуется, раскрепощена
и работает в охотку.
Ребята видят друг друга, хорошо взаимодействуют, хотя обычно зажаты..

Это Личка с Гусевым так на них влияют, кстати.
По ходу второго тайма из основы на поле выходили Битело, Фомин, Макаров
и Тюкавин, но в целом состав так и остался в основном молодёжным и достойно
завершил встречу.

В отличие от предыдущих матчей понравился сегодня Егорка Смелов, провёл
всю игру, ничего не боялся, выигрывал единоборства, здорово поборолся в опорке Оренбурга на 75', сохранил мяч и сделал ассист Деньке Бокову, забившему отличный гол ударом в дальнюю девятину с позиции левого инсайда.

Из совсем позитивного- на 80' вышел на замену Милан, восстановился наконец, красавчик)

Вот так- почти молодёжкой легко и непринуждённо уложили оренбуржцев.
Оренбург, правда, несколько варёный, может пока перегружен..
drug01
drug01
вчера в 19:49
Динамо набирает форму, но это только начало...
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