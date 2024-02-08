«Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в контрольной игре

«Динамо» выиграло у «Оренбурга» в товарищеском поединке (4:1).
Ярослав Гладышев вывел москвичей вперед на 8-й минуте. Даниил Фомин на 52-й увеличил разрыв в счете, забив «с точки». Гости отыграли один из мячей на 66-й — Николай Титков реализовал пенальти. Денис Боков отличился третьим голом хозяев поля на 74-й, а итоговый счет установил Битело на 85-й минуте.
В другой встрече «Пари НН» разгромил «Торпедо».
Начали матч откровенно молодёжным составом.
Из твёрдой основы только Скопинцев; из полуосновы Лещук и Гладышев;
все остальные- Динамо-2.
Тогда как со стороны Оренбурга в старте было много игроков основы, в т.ч. весь атакующий бомонд.
Однако, первый тайм остался за Динамо, и дело даже не в счёте (гол-то получился как раз курьёзный).
Впервые за долгое время было заметно, что динамовская молодёжь,
привлекаемая к главной команде, на поле не тушуется, раскрепощена
и работает в охотку.
Ребята видят друг друга, хорошо взаимодействуют, хотя обычно зажаты..
Это Личка с Гусевым так на них влияют, кстати.
По ходу второго тайма из основы на поле выходили Битело, Фомин, Макаров
и Тюкавин, но в целом состав так и остался в основном молодёжным и достойно
завершил встречу.
В отличие от предыдущих матчей понравился сегодня Егорка Смелов, провёл
всю игру, ничего не боялся, выигрывал единоборства, здорово поборолся в опорке Оренбурга на 75', сохранил мяч и сделал ассист Деньке Бокову, забившему отличный гол ударом в дальнюю девятину с позиции левого инсайда.
Из совсем позитивного- на 80' вышел на замену Милан, восстановился наконец, красавчик)
Вот так- почти молодёжкой легко и непринуждённо уложили оренбуржцев.
Оренбург, правда, несколько варёный, может пока перегружен..
Начали матч откровенно молодёжным составом.
Из твёрдой основы только Скопинцев; из полуосновы Лещук и Гладышев;
все остальные- Динамо-2.
Тогда как со стороны Оренбурга в старте было много игроков основы, в т.ч. весь атакующий бомонд.
Однако, первый тайм остался за Динамо, и дело даже не в счёте (гол-то получился как раз курьёзный).
Впервые за долгое время было заметно, что динамовская молодёжь,
привлекаемая к главной команде, на поле не тушуется, раскрепощена
и работает в охотку.
Ребята видят друг друга, хорошо взаимодействуют, хотя обычно зажаты..
Это Личка с Гусевым так на них влияют, кстати.
По ходу второго тайма из основы на поле выходили Битело, Фомин, Макаров
и Тюкавин, но в целом состав так и остался в основном молодёжным и достойно
завершил встречу.
В отличие от предыдущих матчей понравился сегодня Егорка Смелов, провёл
всю игру, ничего не боялся, выигрывал единоборства, здорово поборолся в опорке Оренбурга на 75', сохранил мяч и сделал ассист Деньке Бокову, забившему отличный гол ударом в дальнюю девятину с позиции левого инсайда.
Из совсем позитивного- на 80' вышел на замену Милан, восстановился наконец, красавчик)
Вот так- почти молодёжкой легко и непринуждённо уложили оренбуржцев.
Оренбург, правда, несколько варёный, может пока перегружен..