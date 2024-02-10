«Зенит» интересуется форвардом из Турции

«Зенит» интересуется 22-летним Эренчаном Ярдимчи, сообщает Nexus Sports.
Турецкий нападающий выступает за «Пендикспор».
В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.
«Зенит» интересуется 22-летним Эренчаном Ярдимчи, сообщает Nexus Sports.
Турецкий нападающий выступает за «Пендикспор».
В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.
Господину Медведеву сказали что транспортное окно закрывается только на полгода...а не на 12 лет ???
Господину Медведеву сказали что транспортное окно закрывается только на полгода...а не на 12 лет ???