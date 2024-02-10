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«Зенит» интересуется форвардом из Турции

10 февраля 2024, 17:47

«Зенит» интересуется 22-летним Эренчаном Ярдимчи, сообщает Nexus Sports.

Турецкий нападающий выступает за «Пендикспор».

В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 февраля в 20:11
надо брать. срочно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 февраля в 19:32
Зенит будет первой командой имеющей собственное 24-х этажное общежитие для первой команды...

Господину Медведеву сказали что транспортное окно закрывается только на полгода...а не на 12 лет ???
lotsman
lotsman
10 февраля в 19:06
В Зените подтвердили эту информацию? Или они ещё не знают о том, что они интересуются турецким форвардом?)
kqb9g7x5467q
kqb9g7x5467q
10 февраля в 17:55
Интересно, смогут ли они договориться о его переходе и усилить свой состав перед предстоящими матчами.
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