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ЦСКА ведёт переговоры с защитником из чемпионата Португалии

вчера, 10:46

ЦСКА ведёт переговоры с защитником «Витории Гимараеш» Жорже Фернандешем. Об этом сообщил представитель игрока Секу Траоре.

Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша.

Фернандеш перешёл в «Виторию Гимараеш» из «Порту» в августе 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, отдал голевую передачу и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 1,8 миллиона евро.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:59
Тебе напомнить сколько игр из-за травм пропустили Дивеев, Мойзес, Агапов, Роша? Или сам найдешь. Дело доходило до того, что в защите играли Мухин и Зделар. Ты в курсе? А если будут здоровы Дивеев, Роша, Мойзес, Келвен, Гайич , да еще и Круговой, то ЦСКА никакие "ферандеши" не нужны. В конце сезона еще прекрасно заиграл Лукин. Так что однозначно в защиту никто не нужен.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
Защитник,защитнику рознь !) Иметь большое количество защитников ,ни есть качество в игре.☝️😉 18 игр - 24 пропущенных мяча !((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:04
Зачем, поясни при наличии 10 защитников в составе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:03
Если его брать, то только для коллекции. В ЦСКА сейчас 10 хороших защитников с учетом Кругового. Зачем еще 11-й ? Это несерьезно. Не будет этого.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:08
Переговоры это полная не ясность. Подождём конкретики.
htjrzrpq7utt
htjrzrpq7utt
вчера в 11:47
Похоже карьера защитника идет по нисходящей.
drug01
drug01
вчера в 10:48
Давайте берите посмотрим этого Жорже на поле
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:47
Да уже давно пора было кого-то хоть приобрести .
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