ЦСКА ведёт переговоры с защитником из чемпионата Португалии

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вчера, 10:46

ЦСКА ведёт переговоры с защитником «Витории Гимараеш» . Об этом сообщил представитель игрока Секу Траоре.

Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша.

Фернандеш перешёл в «Виторию Гимараеш» из «Порту» в августе 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, отдал голевую передачу и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 1,8 миллиона евро.