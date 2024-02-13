ЦСКА хочет подписать форварда из Ирана

ЦСКА договорился о трансфере 17-летнего форварда из «Сепахана» Касры Тахери, сообщает Persian Soccer.
Ранее иранец проходил просмотр в «Рубине».
ЦСКА договорился о трансфере 17-летнего форварда из «Сепахана» Касры Тахери, сообщает Persian Soccer.
Ранее иранец проходил просмотр в «Рубине».
Разговор идёт о НАПАДЕНИИ -- Хакер нападающий. Ярослав Арбузов игрок нападения ( левая бровка ). Молодой талант ЦСКА которому нужна игровая практика. О перечисленных тобой игроках я не писал. Рад общению.
Разговор идёт о НАПАДЕНИИ -- Хакер нападающий. Ярослав Арбузов игрок нападения ( левая бровка ). Молодой талант ЦСКА которому нужна игровая практика. О перечисленных тобой игроках я не писал. Рад общению.