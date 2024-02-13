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ЦСКА хочет подписать форварда из Ирана

вчера, 10:45

ЦСКА договорился о трансфере 17-летнего форварда из «Сепахана» Касры Тахери, сообщает Persian Soccer.

Ранее иранец проходил просмотр в «Рубине».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:50
Эдуард Григорьевич в ответ на поддержанную вами претензию по поводу того, что ЦСКА "никого не покупает", могу задать вам риторический вопрос" А почему Вы не купите себе хороший коттедж в Подмосковье, а живете в многоквартирном доме? Ответ очевиден и банален. Финансы. Такая же ситуация и в ЦСКА. Оба акционера ПФК ЦСКА под персональными санкциями. У Гинера бизнес в Иране - стройка АЭС. У Балановича тоже проблемы. ВЭБ под секторальными санкциями. Последний реальный доход был с продажи в Локо Тикнизяна и Марадишвили и Караскаяля и Медины. Все. Контракты оплачивать надо? Сборы оплачивать надо и т.д. Так что отсутствие трансферов на вход объяснимо. К тому же без проблем прошла только покупка Аббоса, а эпопея с Давилой длилась несколько месяцев пока он совсем не потерял форму и сейчас только ее набрал. Поэтому и технически и финансово сейчас возможны только трансферы Файзулаева и Мусаева. Просьба. Не ведитесь на провокации людей не сведущих о ситуации в ЦСКА. Спасибо за внимание, дорогой однополчанин. Здоровья. Вам и бодрости духа.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:10
Кого бы не пригласили - вся надежда на Игря Акнфеева в фк ЦСКА
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:58
Эдуард Григорьевич, давайте рассуждать вместе. Зачем нужен Арбузхов в основе, если есть Файзуллаев, заиграл Давила, есть Чалов, Обляков. Взяли Мусаева. Кого из них мог вытеснить Арбузов? Да никого. Поэтому и отпустили, пусть играет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Будь здрав Дружище Анатолий !
Разговор идёт о НАПАДЕНИИ -- Хакер нападающий. Ярослав Арбузов игрок нападения ( левая бровка ). Молодой талант ЦСКА которому нужна игровая практика. О перечисленных тобой игроках я не писал. Рад общению.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:31
Эдуард Григорьевич, дорогой. Вы утверждаете, что свои молодые дарования ВВФ "отправляет в аренду" Хочу Вас спросить. А как же Глебов, Рядно, Кисляк, Лукин - всем по 18-19 лет и играют в основе? Что то факты не вяжутся с Вашим текстом.
112910415
112910415
вчера в 13:51
не, не перейдёт !
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:03
Вот и я, тоже, мало верю в Краснодар.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:02
За все советские Клубы!!! Но, в частности- Динамо, Спартак, ЦСКА, Торпедо!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:01
А мну от "весны" ничего не ждёт - Зенит чемпион, второе место маленькая интрига, как по мне, маловероятно, что Краснодар.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:56
Нет. мну понимает и Ростов и Крылья и Факел в разных ипостасях и тогда были, но...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:55
Вот как то "за советские"...
А Крылья? Ростов? Факел?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:41, ред.
Олег, ты же знаешь, я - за советский футбол- за Великие советские Клубы!!!!!!! Думаю, весна будет интересной!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:38
Будь здрав Олег !
Свои молодые дарования ВВФ отправляет в аренду ( Я. Арбузов в Балтику ).
Иранец видно с сильными задатками, раз попал в команду. Посмотрим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:31
Будь здрав Виктор !
Согласен, что усиление необходимо и в защите и особенно в нападении. Покупка Хакера (по другим источникам -- Такера ) хороший знак. Жду дальнейших приобретений.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:27
Привет Виктор!
Ты сильно переживаешь за ворошиловских стрелков, думаю за десятку зацепятся....))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:25
Салют Эдуард Григорьевич!

С нетерпением буду ждать выхода на поле, этого иранского дарования, конечно за першую команду ЦСКА.
Щас посмотрят как рысью бежит и во вторую команду, подвинув кого то из своих...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:13
Привет, Олег!
Этот товарищ, мне тоже доказывал, про 10 игроков. Но, именно он, больше всех ворчал, по ходу сезона, о том, что физически менять некем- один молодняк!!!
Поразительно, команда, которая понесла такие кадровые потери, за зиму, никак не укрепилась.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:07
Приветствую, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!
Больше всех, мне жаль Федотова. Я не знаю, кто этот парнишка из Ирана, но, не понимаю, почему ЦСКА не усиливается. Команда, реально может побороться за медали, но с этим составом, сделать это, будет крайне сложно. Очень хочется верить, что возвращение Дивеева усилит команду и вернёт армейцам боевой дух, но нужно реальное усиление.Вобщем, желаю ЦСКА- уверенности в своих силах, и конечно-Удачи, Славной Команде лейтенантов!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:05
А как же алмазная россыпь своих армейских воспитанников?
Тут мне товарищЪ глаголил, что лучшая молодёжь это армейская и прям табуном валят в основу!?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:42
Скауты ЦСКА предложили, руководство решило купить.
Значит у парня есть не хилые задатки. Посмотрим. Удачи Хакеру в ЦСКА.
Capral
Capral
вчера в 11:36
ЦСКА продолжает чудить. Не припомню, кого армейцы купили за зиму. А впрочем, зачем, им новые футболисты, если по выражению одного из болельщиков команды,, у ЦСКА, итак, 10 равноценный замен на каждую позицию... Свежо предание.
Интерес
Интерес
вчера в 11:30
"Рубину" не пригодился этот овощ, так ЦСКА слизал его с чужой тарелки.Не повторение ли истории с Ахметовым? Хотя реноме того уже было посолидней.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:10
Вот и я о том же. Команде усиление нужно здесь и сейчас, а не иранские подростки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:09
Пацан совсем сырой 17 лет. Пока неясно зачем он. Таких 17-летних полно в своей молодежке
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:48
Это еще кто такой?)
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