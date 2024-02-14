Защитник «Спартака» отказался переходить в клуб, который выступит в ЛЧ

«Спартак» получил официальное предложение по защитнику Леону Классену. Сообщается, что клуб из СНГ, который будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов, хотел арендовать футболиста, гарантировав ему определённое количество игрового времени. Классен отказался, объяснив это тем, что намерен бороться за место в основном составе «Спартака».
23-летний левый защитник выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» может вернуться в Испанию.
Играть в Спартаке? Добиться чемпионства со Спартаком?
Ну это скорее всего клуб из СНГ попадёт в ЛЧ чем сложатся эти два фактора.
Я как понимаю вы поддерживаете Леона в сидении на лавке до конца контракта, а потом оказаться в одном из клубов всё того же СНГ.
Д уж, поддержал так поддержал ничего не скажешь.
Играть в Спартаке? Добиться чемпионства со Спартаком?
Ну это скорее всего клуб из СНГ попадёт в ЛЧ чем сложатся эти два фактора.
Я как понимаю вы поддерживаете Леона в сидении на лавке до конца контракта, а потом оказаться в одном из клубов всё того же СНГ.
Д уж, поддержал так поддержал ничего не скажешь.