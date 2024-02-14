Защитник «Спартака» отказался переходить в клуб, который выступит в ЛЧ

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вчера, 10:24

«Спартак» получил официальное предложение по защитнику . Сообщается, что клуб из СНГ , который будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов, хотел арендовать футболиста, гарантировав ему определённое количество игрового времени. Классен отказался, объяснив это тем, что намерен бороться за место в основном составе «Спартака».

23-летний левый защитник выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» может вернуться в Испанию.