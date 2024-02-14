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Защитник «Спартака» отказался переходить в клуб, который выступит в ЛЧ

вчера, 10:24

«Спартак» получил официальное предложение по защитнику Леону Классену. Сообщается, что клуб из СНГ, который будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов, хотел арендовать футболиста, гарантировав ему определённое количество игрового времени. Классен отказался, объяснив это тем, что намерен бороться за место в основном составе «Спартака».

23-летний левый защитник выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» может вернуться в Испанию.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:00
Так и я о том же. Он это знает и предпочёл остаться там, где его не замечают. Отсиживается. Перейдёт ради пары игр в ЛЧ и поплывёт по клубам, где не так уютно, как в Спартаке.
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:31
ОК)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:16
Так я и не утверждаю, что это не "утка" просто ответил вам на вашем же языке.
Ну, а если с вашей стороны был троллинг в сторону игрока и Спартака, то надо было в кавычках писать "играть" и "добиться чемпионства", а то я за чистую монету принял.
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:08
А разницы здесь не видно, поскольку, скорее всего, это утка, запущенная для поднятия рейтинга игрока, о котором стали забывать. Когда объявят официально о переходе его, не в какой то, а в определённый клуб, вот тогда и можно обсуждать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
Кстати для спаравки: на данный момент только один клуб из стран СНГ гарантировал себе участие в квалификации следующего розыгрыша ЛЧ и это Динамо Минск. Остальные ещё не определены.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:59
А какая разница?
У Леона был бы шанс хоть в футбол играть, а не просиживать штаны... хотя скорее всего для него зарплата в Спартаке важнее чем футбол.
Но более всего улыбнуло про то, что он играть будет да ещё и чемпионом станет со Спартаком.
adekvat
adekvat ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:58
Из за пары игр в клалификации ЛЧ думаю не стоит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:55
И какова его цена и самое интересное в чём она исчисляется?
Если бы не эта новость то и никто бы не вспомнил этого игрока, не удивлюсь, что многие спартачи с удивлением задали вопрос: "А он что у нас до сих пор где то в клубе числится?".
Даже кто спросит: "А это кто?".
Да, уж такие себе цену знают и наверное не переходят в такие клубы, так как не заслужили... даже такого.
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:42
А что это за клуб? Из какой страны?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:38
Попробую ответить вам на вашем же языке.
Играть в Спартаке? Добиться чемпионства со Спартаком?
Ну это скорее всего клуб из СНГ попадёт в ЛЧ чем сложатся эти два фактора.
Я как понимаю вы поддерживаете Леона в сидении на лавке до конца контракта, а потом оказаться в одном из клубов всё того же СНГ.
Д уж, поддержал так поддержал ничего не скажешь.
pomor45
pomor45
вчера в 12:20
Могу только заключить, что парень себе цену знает.
therapy
therapy
вчера в 11:56
У кого-то из СНГ сезон уже закончился...
galem72
galem72
вчера в 11:54
Леон в Спартаке-то по праздникам выходит. А тут ему якобы предлагается гарантированное время на газоне, сам клуб будет выступать в квалификации ЛЧ и переход станет арендным, но Леон выбирает скамейку в Москве. Какой только х не выдумает утиный метарейтинг, лишь бы скрепануть в эфире.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:34
Если действительно хочет бороться за место в основе, то удачи ему и без травм
lotsman
lotsman
вчера в 10:54, ред.
Клуб из СНГ? А почему нельзя назвать клуб и страну? Правильно сделал Классен, если только это действительно было. Какой клуб из СНГ может выступать в ЛЧ?! Если только в отборочных матчах. Так это далеко не ЛЧ. Это только попытка туда попасть. И правильно поступил, лучше играть в Спартаке и добиться чемпионства, к примеру, чем в каком то клубе СНГ, чтобы вылететь из предварительного этапа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:25
Это когда такое было? Летом что ли? Какие-то выдумки..
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