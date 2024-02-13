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Тахери не перейдёт в ЦСКА

вчера, 13:08

Иранский форвард Касра Тахери не перейдёт в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».

Тахери может перейти в «Рубин».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:17
Спасибо за подсказку, теперь буду знать.
isamsn
isamsn ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:56
Persian Soccer
isamsn
isamsn
вчера в 17:52
ЦСКА договорился о трансфере 17-летнего форварда из «Сепахана» Тасра Хакери, сообщает Persian Soccer.
Но при этом Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
Лишь бы что то написать)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57

"Может нет, а может да " -( популярная песня в 60 годах)
Или пендосовский" вариант -...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:30, ред.
Да и .,й с ним . 3.14деть не мешки ворочить !)
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
10.45 - ЦСКА договорился о трансфере 17-летнего форварда из «Сепахана» Тасра Хакери.

13.08 - Иранский форвард Касри Тахери не перейдёт в ЦСКА. Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
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Так кому верить? О каком трансфере договорился ЦСКА?)
nubom
nubom
вчера в 14:05
-Скажите пожалуйста, здесь живет мистер Смит?
-Да здесь. Только его фамилия Джонсон и он вчера съехал…
Интерес
Интерес
вчера в 14:03
Зато два обсуждения! Информационный повод в действии.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:54
Завтра будет подобное заявление и от Рубина...:)))) ... и кто же его все сватает в Россию???
112910415
112910415
вчера в 13:45
ура, не перейдёт всё же !
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Сразу не поверил. Даже, в переход, Месси в ЦСКА- поверил бы быстрее, чем, какого-то сопляка из Ирана...)))

Ну, а если серьезно, не понимаю, о чем, в клубе думают и на что надеются....

Как, только, Гинер, серьезно отошёл от дел- сразу начались неприятности.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
А мы тут уже прополоскали от гривы до хвоста))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:18
Тогда кто распространяет тухлую дичь?)
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