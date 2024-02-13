Иранский форвард Касра Тахери не перейдёт в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.
Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
Тахери может перейти в «Рубин».
Иранский форвард Касра Тахери не перейдёт в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.
Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
Тахери может перейти в «Рубин».
Но при этом Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
Лишь бы что то написать)))
Но при этом Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
Лишь бы что то написать)))
"Может нет, а может да " -( популярная песня в 60 годах)
Или пендосовский" вариант -...)
"Может нет, а может да " -( популярная песня в 60 годах)
Или пендосовский" вариант -...)
13.08 - Иранский форвард Касри Тахери не перейдёт в ЦСКА. Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
-----------------------------------------------------------------------
Так кому верить? О каком трансфере договорился ЦСКА?)
13.08 - Иранский форвард Касри Тахери не перейдёт в ЦСКА. Московский клуб даже не интересовался форвардом «Сепахана».
-----------------------------------------------------------------------
Так кому верить? О каком трансфере договорился ЦСКА?)
-Да здесь. Только его фамилия Джонсон и он вчера съехал…
-Да здесь. Только его фамилия Джонсон и он вчера съехал…
Ну, а если серьезно, не понимаю, о чем, в клубе думают и на что надеются....
Как, только, Гинер, серьезно отошёл от дел- сразу начались неприятности.
Ну, а если серьезно, не понимаю, о чем, в клубе думают и на что надеются....
Как, только, Гинер, серьезно отошёл от дел- сразу начались неприятности.