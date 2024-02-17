Кики рассказал о требованиях президента «Урала»

Защитник «Урала» рассказал о требованиях президента клуба .

Мне кажется, была только первая неделя с моего приезда в «Урал», он подошёл ко мне и начал говорить, что я должен выучить язык и знать имена всех одноклубников. Он говорил это очень серьёзно, прям мотивировал.

Я послушал, подумал, что у меня ещё будет время всех запомнить. Но на следующий день он снова подходит ко мне и говорит: «Назови мне имя этого футболиста. А как вот этого зовут? А этого?» Тогда-то я понял что нужно поскорее выучить все имена.