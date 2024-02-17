Кики рассказал о требованиях президента «Урала»

Защитник «Урала» Кики рассказал о требованиях президента клуба Григория Иванова.
Мне кажется, была только первая неделя с моего приезда в «Урал», он подошёл ко мне и начал говорить, что я должен выучить язык и знать имена всех одноклубников. Он говорил это очень серьёзно, прям мотивировал.
Я послушал, подумал, что у меня ещё будет время всех запомнить. Но на следующий день он снова подходит ко мне и говорит: «Назови мне имя этого футболиста. А как вот этого зовут? А этого?» Тогда-то я понял что нужно поскорее выучить все имена.
Там :
Иллой-Айет
Мингиян
Сильвие
Даниел
Ибрахима
Фанил
Эрик
Гильерме
Там :
Иллой-Айет
Мингиян
Сильвие
Даниел
Ибрахима
Фанил
Эрик
Гильерме
Начало знакомства...)
Начало знакомства...)
в стране,которая тебя кормит, будь любезен знать хотя бы элементарные вещи, у меня всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в стране,которая тебя кормит, будь любезен знать хотя бы элементарные вещи, у меня всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!