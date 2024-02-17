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Кики рассказал о требованиях президента «Урала»

вчера, 08:42

Защитник «Урала» Кики рассказал о требованиях президента клуба Григория Иванова.

Мне кажется, была только первая неделя с моего приезда в «Урал», он подошёл ко мне и начал говорить, что я должен выучить язык и знать имена всех одноклубников. Он говорил это очень серьёзно, прям мотивировал.

Я послушал, подумал, что у меня ещё будет время всех запомнить. Но на следующий день он снова подходит ко мне и говорит: «Назови мне имя этого футболиста. А как вот этого зовут? А этого?» Тогда-то я понял что нужно поскорее выучить все имена.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:29
А сам Иванов пробовал запомнить ???
Там :
Иллой-Айет
Мингиян
Сильвие
Даниел
Ибрахима
Фанил
Эрик
Гильерме
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:48
Ждём продолжения Чемпионата России по футболу..
112910415
112910415
вчера в 12:47
Иванов из тех времён, когда всё было строго !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Для лучшего запоминания...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:25

Начало знакомства...)
vgkre48vrzb8
vgkre48vrzb8
вчера в 10:45
Это показывает, что Иванов действительно заботится о команде и хочет, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и уверенно в клубе.
shur
shur
вчера в 10:38
...английский у них на раз-два, а русский,мама не горюй,не все русские то правильно говорят, с другой стороны вот Фернандес,уже игрок нашей сборной,а не в зуб ногой, почему, да лентяй, играешь
в стране,которая тебя кормит, будь любезен знать хотя бы элементарные вещи, у меня всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bqkdyjpczf2j
bqkdyjpczf2j
вчера в 09:07
Это называется попал Кики так попал... и будет он их знать не только по имени, но и по отчеству...:)))
shlomo
shlomo
вчера в 09:03
Ну что тут сказать... в принципе Иванов в чем то прав.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 08:57
Это больше похоже не на мотивацию, а на доеб,,,,ки!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Что то иностранные тренера все с переводчиками работают в России.
Гость
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